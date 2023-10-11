Меган Маркл заявила, що бути мамою — найважливіша річ у її житті

Герцог і герцогиня Сассекські відзначили Всесвітній день психічного здоров'я зі спеціальною групою батьків у Нью-Йорку.

Герцог і герцогиня Сассекські приїхали до Нью-Йорка у вівторок, 10 жовтня, на захід свого фонду Archewell Foundation, надавши платформу для батьків, які вирішують проблеми психічного здоров'я в сучасну цифрову епоху. На саміті взяли участь батьки, які пережили трагедію, пов'язану з їхньою дитиною, повідомляє Рeople.

"Ми знаємо, що вам, хлопці, нелегко перебувати тут, тому велике вам спасибі", — сказав Гаррі.

Потім Меган додала: "Рік тому ми зустрілися з деякими сім'ями, і в той час було неможливо не плакати, слухаючи їхні історії, тому що це просто руйнівно".

За її словами, потрібно уважно ставитися до використання соціальних мереж дітьми.

Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

"Як батьки, хоча наші діти дуже молоді, 2,5 і 4,5 роки, розуміємо, що соціальні мережі не зникнуть... вони мають бути позитивними і створювати спільноту... Інтернет-світ і соціальні мережі впливають на всіх. Ми всі просто хочемо почуватися в безпеці. Я впевнена, що, маючи більше інформації, обізнаності та видимості того, що насправді відбувається, ми зможемо разом домогтися значних змін".

Меган Маркл підкреслила, що материнство дуже важливе для неї і вона відчуває страх перед мінливим світом.

"Бути мамою — це найважливіше в моєму житті, не рахуючи, звичайно, бути дружиною для нього", — сказала вона, вказуючи на Гаррі. "Але я скажу, що мені пощастило, що наші діти у віці, знову ж таки, досить малі, тож це не в нашому найближчому майбутньому, але я також відчуваю страх від того, як все продовжує змінюватися, і це буде перед нами", — повідомила герцогиня.

Раніше, 10 жовтня Фокус писав, що Меган Маркл зробила селфі з фанатами. Шанувальники екс-актриси розповіли про зустріч із нею.