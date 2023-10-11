Лурдес Леон повторила образ Мадонни у своєму новому кліпі

Дочка знаменитої поп-діви випустила кліп на пісню Spelling, що нагадує кліп Мадонни 1998 року на пісню Frozen.

Лурдес Леон, 26-річна дочка Мадонни, випустила кліп на свою нову пісню Spelling, віддавши данину поваги своїй матері та її творчості. Адже її нова відеоробота нагадує кліп Frozen 1998 року. Про це пише Daily Mail.

У вівторок 26-річна артистка поділилася кліпом у своєму Instagram і YouTube, заявивши, що він був натхненний "вічним" кліпом її мами на пісню Frozen, випущеним 1998 року.

Кліп Лурдес Леон на пісню Spelling

Лурдес, яка в якийсь момент також з'явилася оголеною у відео, написала милий підпис, вихваляючи славу її матері.

"Цей твір дуже особливий. Це данина поваги безсмертному твору моєї матері "Frozen", — написала про Мадонну, Лурдес, яка під час виступів виступає під ім'ям Лолахол.

Кліп Мадонни на трек Frozen

"Я була б ніким без жінки, яка привела мене в цей світ", — зазначила Лурдес.

Кліп, знятий в Ashokan Acres, черпав натхнення з оригіналу — від його темно-синіх відтінків до Лурдес, що грає неземного, схожого на відьму персонажа з довгими розгорнутими локонами кольору крукового крила.

Відео починається в темному лісі, де фокусується на Лурдес, яка ширяє в повітрі в моторошній чорній сукні, схожій на сукню Жана-Поля Готьє, яку Мадонна носила в оригінальному кліпі.

Наступної хвилини зірка перетворюється з ширяючої фігури на зграю чорних птахів.

Потім вона знову з'являється в туманному лісі, одягнена в чорну спідню білизну зі срібними шипами. Потім вона перетворюється на великого чорного добермана, потім танцює з двома дівчатами в лісі, а потім Лурдес, абсолютно оголена, заходить у річку і повільно занурюється у воду.

Лурдес йде стопами своєї матері і продовжує музичну кар'єру. У серпні 2022 року зірка випустила свій перший сольний сингл Lock&Key і кліп, що його супроводжує.

У підлітковому віці вона також співала на бек-вокалі для треку Мадонни Superstar 2012 року, який поп-зірка написала про неї.

Нове відео Лурдес з'явилося через 25 років після того, як Мадонна випустила кліп на пісню Frozen, заголовний сингл з її сьомого студійного альбому Ray of Light.

Мадонна описала свою героїню у відео як "містичну істоту в пустелі".

Пісня мала успіх як у шанувальників, так і у критиків.

У США він став її шостим синглом, який посів друге місце в Billboard Hot 100.

Музичне відео на пісню Frozen було знято Крісом Каннінгемом на озері Каддбек у Каліфорнії.

Кріс отримав премію за найкращі спецефекти у відео на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 1998 року.

Нагадаємо, на премії MTV Video Music Awards 2023 показали ролик Мадонни, заборонений 34 роки тому. "Я зняла рекламу Pepsi на честь виходу моєї пісні Like a Prayer. Рекламу одразу ж скасували, коли я відмовилася змінювати сцени у відео, де цілую чорного святого або спалюю хрести. Так почалася моя блискуча кар'єра художника, який відмовляється йти на компроміс зі своєю творчою чесністю", — прокоментувала визнання своєї творчості співачка.