Угода оцінюється в шестизначну суму: мемуари Періс Гілтон стануть серіалом

Права на екранізацію викупив канал A24, а продюсувати проєкт буде компанія Lewellen Pictures Дакоти і Ель Фаннінг.

Канал A24 придбав права на мемуари Періс Гілтон для адаптації телесеріалу. З чуток, сума угоди оцінюється в шестизначну суму. А серед продюсерів нового проєкту про життя світської левиці — компанія Lewellen Pictures сестер-акторок Дакоти та Ель Фаннінг. Про це пише Deadline.

Подробиці поки тримають у таємниці, але "Мемуари Періс", опубліковані раніше цього року у видавництві HarperCollins, являють собою особисту розповідь Періс Гілтон про боротьбу зі СДУГ, її піднесення в поп-культурі та її брендингу.

Періс Гілтон із чоловіком і сином

В описі книги Гілтон пише: "Я написала цю книжку, щоб зрозуміти своє місце в переломний момент: технологічного ренесансу, епохи впливових осіб. Я також написала цю книгу, щоб світ міг дізнатися, хто я сьогодні. Я зосередилася на ключових аспектах свого життя, які призвели до того, чим я пишаюся найбільше — як у мене відібрали владу і як я повернула її, як я побудувала успішний бізнес, шлюб і сім'ю".

Періс вважає, що багатьом молодим жінкам необхідно почути її історію. І вона хоче, щоб вони вчилися на її помилках і "перестали ненавидіти себе за свої помилки".

"Я хочу, щоб вони сміялися і плакали і приймали кожен аспект своєї особистості з безстрашністю і гордістю", — резюмувала Періс.

Періс Гілтон в юності

Гілтон представляє United Talent Agency, а сестер Фаннінг представляють UTA і Echo Lake Entertainment.

Компанія Lewellen Pictures Дакоти та Ель Фаннінг продюсує проєкти у сфері кіно, телебачення та альтернативних медіа.

Компанія, якою керують Дакота, Ель і Бріттані Кахан Ворд, випустила відзначений нагородами серіал Hulu "Велика".

Також вони випустили кілька подкастів і серіал Hulu "Дівчина з Плейнвілля".

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон розповіла, чому їй стільки років вдається зберігати статус поп-діви.

Вона пожартувала, що "може бачити майбутнє". А потім зазначила, що просто завжди випереджала свій час і в цьому її суперсила.