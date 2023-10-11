"Не хочу сваритися з мамою": Оля Полякова розповіла про спілкування з психологинею (відео)

Співачка Оля Полякова вважає, що психологом має бути лікар. Їй дуже важко довіритися чужій людині.

Українська співачка Оля Полякова пригадала, про сеанси on-line із закордонним психологом, після яких почала частіше сваритися з мамою. Про це вона розповіла у новому випуску шоу "Дорослі дівчата".

"Психолог — це людина, якій ти повинна розказувати все, а я своїх психологів завжди вводила в оману. Мені було соромно розказати про себе всю правду. Тому це не мало ніякого сенсу. Я щось придумувала, щось брехала… Я не можу довіритися якійсь чужій людині, яка піде і про мене всім розкаже… Мені здається, що психологом має бути лікар", — зауважила співачка.

Далі зірка розповіла, що фахівця знайшла не в Україні, а у Швейцарії. Виконавиця повідомила, що в них було 10 сеансів спілкування. Під час таких бесід з психологиня у всіх проблемах співачки звинувачувала її маму. Після чого у них виникали скандали.

"У мене була психологиня. 10 сеансів було. Дуже класна жіночка. Оскільки я боюся наших психологів, що вони там щось оприлюднять, то я знайшла собі психологиню аж у Швейцарії. Я брала у неї сеанси онлайн. Що я помітила? Десь вже на восьмому сеансі я почала сваритися зі своєю мамою, бо у всіх моїх проблемах психологиня звинувачувала мою маму: "А це тому, що ваша мама це, а це тому, що ваша мама те…", — розповіла Полякова.

За словами Олі, вона спочатку погоджувалася з висновками фахівця, однак згодом зрозуміла, що не хоче сваритися з рідною людиною. Тож знаменитість навчилася миритися з існуючими проблемами.

"Якоїсь миті спочатку сказала: "Так, це все моя мама". А я ж то знаю, що всі мої проблеми від дитинства і пов'язані з моєю мамою. Але якоїсь миті я зрозуміла, що в 40 років не хочу сваритися зі своєю мамою. Я просто навчилася з цим жити", — додала виконавиця.

Дивитись: 4:00

Нагадаємо, 11 жовтня Фокус повідомляв, що співачка Оля Полякова потрапила до лікарні. Лікарі заборонили їй працювати.