Королева оверсайзу. Джулія Фокс з'явилася на публіці у величезному піджаку (фото)

Навіть, здавалося б, стандартний осінній образ Джулія зуміла обіграти так, що він нікого не залишив байдужим.

33-річна акторка та модель Джулія Фокс, яка нещодавно презентувала свою біографічну книжку "Down The Drain", з'явилася на вулицях Нью-Йорка незвично вбраною. Знаменитість, яка прославилася своїми епатажними і дуже відвертими вбраннями, цього разу мала зовсім інший вигляд, пише Daily Mail.

Фокс приміряла офісний стиль, одягнувши величезний сірий у тонку клітинку жакет оверсайз з довгими рукавами і відповідні кюлоти. Образ доповнювали біла сорочка, коричневі гостроносі високі чоботи на шпильці і величезний шкіряний портфель, який більше нагадував валізу.

Джулія із задоволенням позувала фотографам, а також селфилася з фанатами, які вже встигли купити її книгу.

У мемуарах Фокс розповіла чимало про своє життя і шлях до успіху. Не обійшла вона стороною і короткий роман з репером Каньє Вестом, від якого зуміла отримати максимальну вигоду, ставши відомою і затребуваною.

Джулія Фокс на стилі Фото: Getty

Щоправда, за словами моделі, через антисемітські висловлювання музиканта вона втратила кілька вигідних рекламних контрактів. Водночас модель розповіла, як репер допоміг їй укласти угоду на мільйон доларів з італійським джинсовим лейблом. Каньє запропонував співпрацю в перші дні їхнього роману, у січні 2022 року.

"Наступного дня він зв'язав мене з італійською джинсовою компанією, і вони почали переговори від мого імені. Я не можу повірити, що це моє життя, але я безумовно зможу до нього звикнути", — пише Фокс.

Але після її подальшого розриву з Каньє угода розвалилася. Джулія пояснила, як незабаром після того, як вона попросила свого публіциста розповісти ЗМІ про їхній розрив, вона дізналася, що угоду розірвано.

Раніше Фокус писав, що Джулія вважала себе маріонеткою в руках Веста.