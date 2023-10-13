П'ятниця 13-те: головні особливості та заборони цього дня

Сьогодні краще уникати далеких поїздок, а також не варто дивитися в дзеркало перед сном.

Вважають, що коли п'ятниця припадає на 13 число, то в цей день може статися щось недобре. Астролог Марина Скаді стверджує, що в нумерології у числа тринадцять є особливе значення. А ось до чого тут п'ятниця — пояснює легенда.

Чому у числа 13 є містичний підтекст?

Із числом тринадцять пов'язано чимало подій у міфології та історії. Приміром, саме тринадцятий розділ Книги Апокаліпсису присвячений опису великих лих, що супроводжують прихід Антихриста, під час Таємної вечері Юда сидів за столом під 13-м номером, а єврейська Каббала перераховує тринадцять злих духів.

Також число тринадцять не ділиться на жодне число, тільки на себе. 1 і 3 — це рухливі й динамічні числа. Вібрація числа тринадцять у нумерології несе в собі спотворене сприйняття енергій.

Багато дискусій виникає також на тлі того, що існує тринадцять, а не дванадцять знаків зодіаку. Тринадцятим знаком називають сузір'я змієносця. Але, як стверджує астролог, Сонце не проходить через це сузір'я, тому не варто вважати його зодіакальним.

Чому саме п'ятниця, яка припала на 13 число, вважається невдалою?

Існує легенда, що в п'ятницю 13 жовтня 1307 року у Франції заарештували тамплієрів, яких звинуватили в єресі, ідолопоклонстві та содомії, хоча вони нічого з цього не робили. Тамплієрів засудили тільки тому, що король Філіп IV заборгував їм і так вирішив їх позбутися.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го?