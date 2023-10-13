"Моє тіло змінилося": актриса Скарлетт Йоганссон розкрила секрети своєї краси

Зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон адаптувала тренування з урахуванням свого віку.

Американська актриса, співачка і модель Скарлетт Йоганссон вважається однією з найкрасивіших жінок світу шоу-бізнесу. Однак залишатися у формі та підтримувати свою красу було непростим завданням. Їй доводилося дуже обережно доглядати за шкірою, а з роками фізичні вправи стали ключем до підтримки прекрасного тіла, повідомляє Marca.

38-річна знаменитість розповіла про деякі свої правила, спрямовані на те, щоб залишатися стрункою, і дисципліна має основоположне значення, тому що вона помітила зміни у своєму тілі з плином часу. Йоганссон також зазначила, що її самопочуття є важливою частиною її психічного здоров'я.

"Для мене гарне самопочуття — це величезна частина мого психічного благополуччя. Я намагаюся займатися спортом чотири дні на тиждень, якщо можу. Я займаюся пілатесом останні вісім років або близько того, і вважаю, що це приголомшливо", — розповіла Скарлетт.

"Раніше я здебільшого просто піднімала тяжкості, але в якийсь момент моє відновлення було не таким, як раніше. Я думаю, що це просто старіння і моє тіло змінилося, але пілатес справді допоміг мені почуватися краще в усіх відношеннях".

Секрет її порцелянової шкіри

Крім спортивної фігури Йоганссон захоплює своєю красою. Вона зізналася, що це було нелегко, оскільки у неї були проблеми з прищами, що спонукало її запустити свій бренд "The Ousets", що спеціалізується на догляді за шкірою, щоб допомогти людям, які страждають від подібних проблем.

Актриса Скарлетт Йоганссон

"Я завжди боролася з прищами. Мій брат нещодавно показав мені старі фотографії на сімейного торжества, коли мені було, напевно, 19 або 20 років, і якість моєї шкіри зовсім інша. Коли я побачила ці фото, вони повернули все на круги своя. Усі ці болючі спогади. Я просто так довго боролася зі своєю шкірою", — поділилася актриса.

Раніше Фокус писав, що Скарлетт Йоганссон позувала в обтягуючій сукні для реклами ювелірного бренду. У знаменитості немає власного акаунта в Instagram, тому рідко можна знайти її фото в соцмережі.