Любов і ворожнеча: що сонячне затемнення принесе всім знакам Зодіаку

Сонячне затемнення завжди приносить зміни та прояснює багато чого в житті, а Терези, у знаку яких відбудеться завтрашнє затемнення, символізують стосунки, співпрацю і дипломатію.

Завтра, 14 жовтня, відбудеться сонячне затемнення у Терезах. За словами Анжели Перл, вплив сонячного затемнення ми можемо відчувати від 3 до 6 місяців — до наступного коридору затемнень, який розпочнеться 25 березня 2024 року.

Овен

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 7-му домі гороскопа. Це дім кохання, шлюбу і стосунків. Сонячне затемнення може обіцяти нове партнерство на найближчі пів року — як в особистому житті, так і в робочій сфері. Також у цей період може статися важлива подія для вашого партнера.

Телець

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 6-му домі гороскопа. Це дім роботи та здоров'я. На вас у найближчі пів року можуть очікувати нові можливості в кар'єрі або зміни на робочому місці. Також можливі нововведення у вашому графіку життя, можуть з'явитися нові звички.

Близнюки

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 5-му домі гороскопа. Це дім радості та любові. На вас чекає романтична зустріч і побачення, а якщо у вас є партнер — то можливий перехід на новий етап стосунків. Також 5-й дім відповідає за дітей — у найближчі пів року ви можете спланувати вагітність або у вашому житті з'являться чиїсь діти.

Рак

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 4-му домі гороскопа. Цей дім пов'язаний із житлом і переїздами. На вас у найближчі пів року може чекати зміна місця проживання — це стосується як нерухомості, так і еміграції. Також можливі новини від батьків або зміна складу сім'ї.

Лев

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 3-му домі гороскопа. Цей дім спілкування і знайомств. На вас у найближчі пів року очікують доленосні зустрічі, зміна кола спілкування. Також це сприятливий період для навчання або підвищення кваліфікації. Ще в житті ваших близьких родичів може статися значуща подія.

Діва

Для вас сонячне затемнення відбудеться у 2-му домі гороскопа. Цей дім фінансів. У найближчі пів року у вас може з'явитися нове джерело доходу — нова робота або бізнес. Також можлива якась новина, пов'язана з новим рівнем доходу. Ще ви можете зробити цінну покупку.

Терези

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 1-му домі гороскопа. Це ваше затемнення. Найближчі пів року ваше життя істотно оновиться. Ви приймете важливі рішення, проявите себе, почнете нову справу. Також зміни можуть бути пов'язані із зовнішністю, переїздом і стосунками.

Скорпіон

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 12-му домі гороскопа. Це дім особистого і сокровенного, а також усамітнення і самопізнання. Ви в найближчі пів року можете переїхати, вирушити на ретрит, часто їздити у відрядження. Також можливі стосунки на відстані.

Стрілець

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 11-му домі гороскопа. Це дім майбутнього і спілкування. У вас з'являться нові друзі, оновиться коло вашого спілкування. Також ви можете очолити якусь команду або проявите себе в соціальних мережах, що може сильно вплинути на ваше життя.

Козеріг

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 10-му домі гороскопа. Це дім досягнень. Те, що ви зараз почнете, дасть результат у березні 2024 року. На вас можуть очікувати приємні й хвилюючі новини, пов'язані з роботою, кар'єрою, бізнесом.

Водолій

Для вас сонячне затемнення відбудеться в 9-му домі гороскопа. Це дім подорожей. Наступні пів року відкриють для вас нові можливості для переїзду або далеких поїздок. Також цей період буде сприятливим для освіти та навчання, а ще для активного соціального життя.

Риби

Для вас сонячне затемнення відбудеться у 8-му домі гороскопа. Це дім трансформації та змін. Насамперед це стосуватиметься грошей. Є велика ймовірність припливу великої суми. Також можлива колаборація або партнерство в бізнесі.

Також Фокус писав, чого очікувати від коридору затемнень 14-28 жовтня