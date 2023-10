Модно й елегантно. Стилістка розповіла про головні модні тренди 2024 року

Мас-маркет і середній сегмент у модній індустрії вже давно стали не менш тренд-орієнтованими, ніж світові кутюрні та прет-а-порте бренди. Те, що ми спостерігаємо на подіумах Нью-Йорка, Парижа, Мілана і Лондона, оперативно впливає на моду для всіх. Демократичні марки певною мірою фільтрують креативні та концептуальні світові тренди і швидко втілюють доволі сміливі ідеї в життя. Тож, якщо раніше тренд з подіуму до споживачів доходив за рік чи два, то тепер працює за принципом see now buy now ("подивитися зараз купити зараз"). Давайте подивимося, на які ж тренди в сезоні весна-літо 2024, що мають потенціал для українського ринку, слід звернути увагу.

Прозорість

Порівняно з минулим сезоном напівпрозорих образів стало помітно більше. Найкрасивіші — звичайно ж, сукні, широкі штани палаццо і спідниці. Фаворити — легкі та романтичні світлі сукні від неймовірної Вікторії Бекхем. Їй ідеально вдається зробити прозору тканину (через яку видно білизну) стриманою, стильною і навіть аристократичною.

Шкіра

Шкіра буде фаворитом сезону весна-літо 2024, причому, як натуральна, так і еко-шкіра і веганська, що стають дедалі популярнішими. Жакети і куртки з цього матеріалу дизайнери все частіше пропонують як альтернативу піджаку, навіть у теплу погоду. Одягнена на кроп-топ куртка-авіатор або оверсайз бомбер мають вигляд, як із голлівудського стріт-стайлу. Це точно слід взяти до уваги.

Бахрома

У тренді — не ковбойська чи богемна бахрома, а більш святкова, як доповнення до розкішного образу. Майже на всіх топових шоу — від Prada до Dior — цей тренд обіцяє бути мегапопулярним як серед зірок, так і в мас-маркеті. До речі, ще помітне повернення яскравості, сяйва і стразів в образи.

Біла сукня

Маленька чорна сукня в новому сезоні поступиться лаврами білому або молочному. Виглядає це дуже яскраво й ошатно, особливо, як у Gucci — бюст'є в міні-довжині. Не менш гарний вигляд мають і сукні, виконані з в'язаного трикотажу текстури рубчик. Трендові моделі мають силуетний крій і довжину міді. Найчастіше вони доповнені тонкими бретелями, які формують комір хальтер і плавно переходять на середину спинки.