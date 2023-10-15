"Я не думала, що виживу": Мадонна розповіла про те, як була при смерті (відео)

65-річна попдіва розповіла про те, як мало не померла під час першого концерту свого світового турне.

65-річна Мадонна зізналася під час першого концерту свого світового турне, що не думала, чи вдасться їй вижити в червні цього року. Тоді співачка підхопила бактеріальну інфекцію і п'ять днів провела в лікарні. Своїми переживаннями вона поділилася зі сцени лондонської O2 Arena. Про це пише The Sun.

Мадонна вирушила у своє довгоочікуване світове турне і на першому ж концерті, який відбувся в Лондоні, поділилася зі своїми шанувальниками емоційними переживаннями. Вперше розповівши, наскільки близькою до смерті вона була цього року.

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"Я не думала, що виживу, і мої лікарі теж. Я прокинулася, а всі мої діти зібралися навколо мого ліжка", — розповіла Мадонна.

Мадонна на концерті туру Celebration Фото: Getty Images

"Я забула п'ять днів свого життя або своєї смерті, я дійсно не знаю, на якому світі я була. Але ангели захищали мене. І мої діти були там. І мої діти завжди рятують мене, щоразу", — зізналася попдіва під час виступу.

Аудиторія вибухнула оплесками, коли Мадонна розповіла, що змушує її йти далі.

"Якщо ви хочете знати, як я вижила, то я подумала — я повинна бути поруч зі своїми дітьми. Я повинна вижити заради них", — резюмувала Мадонна.

Після свого визнання вона виконала акустичну версію класичного треку Глорії Гейнор "I Will Survive".

Мадонна на концерті Celebration

Нагадаємо, Мадонну госпіталізували ще в червні цього року, коли її знайшли непритомною у неї вдома.

Її особистий менеджер Гай Осірі повідомив, що у співачки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція". Він також зазначив, що Мадонна провела у відділенні інтенсивної терапії кілька днів.

Її довгоочікуваний тур Celebration було відкладено.