16 жовтня 2023 року: мученика Лонгіна — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна підмітати поріг і пліткувати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна. Він був римським воїном, а також охороняв місце, де був розп'ятий Ісус Христос. Кров Ісуса під час страти потрапила Лонгіну в очі та зцілила його від катаракти. Тоді Лонгін увірував у Христа. Він став проповідувати, поки Понтій Пілат не розлютився і не наказав зловити його, а потім обезголовити.
Що не можна робити 16 жовтня:
- підмітати поріг;
- пліткувати;
- поспішати на дорозі.
Народні повір'я та прикмети:
- блідий і каламутний місяць — скоро буде мороз і сніг;
- гусак стоїть на одній лапі — до похолодання;
- листя вже пожовкло, але не опало — найближчим часом буде ще тепло.
День ангела святкують:
Леонтій, Терентій, Віола.
Народилися в цей день:
1854 рік — Оскар Вайльд, ірландський поет, драматург, письменник-прозаїк.
А також у цей день:
1918 рік — на з'їзді Вільного козацтва в Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обирають отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського;
1964 рік — Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;
1987 рік — у Львові створюють Товариство Лева.