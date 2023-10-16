16 жовтня 2023 року: мученика Лонгіна — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна підмітати поріг і пліткувати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна. Він був римським воїном, а також охороняв місце, де був розп'ятий Ісус Христос. Кров Ісуса під час страти потрапила Лонгіну в очі та зцілила його від катаракти. Тоді Лонгін увірував у Христа. Він став проповідувати, поки Понтій Пілат не розлютився і не наказав зловити його, а потім обезголовити.

Що не можна робити 16 жовтня:

підмітати поріг;

пліткувати;

поспішати на дорозі.

Народні повір'я та прикмети:

блідий і каламутний місяць — скоро буде мороз і сніг;

гусак стоїть на одній лапі — до похолодання;

листя вже пожовкло, але не опало — найближчим часом буде ще тепло.

День ангела святкують:

Леонтій, Терентій, Віола.

Народилися в цей день:

1854 рік — Оскар Вайльд, ірландський поет, драматург, письменник-прозаїк.

А також у цей день:

1918 рік — на з'їзді Вільного козацтва в Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обирають отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського;

1964 рік — Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1987 рік — у Львові створюють Товариство Лева.