Помер композитор Геннадій Гладков, автор музики до "Бременських музикантів" і "Ну, постривай!"

Відомому композитору було 88 років.

У віці 88 років помер Геннадій Гладков, радянський і російський композитор, який написав пісні до більшості популярних мультфільмів і фільмів радянської епохи. Музика Гладкова звучить у фільмах "Джентльмени удачі", "Після дощику в четвер", "Людина з бульвару Капуцинів", "12 стільців", "Звичайне диво", "Собака на сіні", "Ну постривай", і, звісно, в "Бременських музикантах". Про смерть композитора повідомив DTF.

Гладков народився 1935 року в Москві в родині музикантів. Його дід був акомпаніатором Лідії Русланової, а батько був джазовим музикантом. Сам композитор жартував, що навіть народився під звуки джазу.

"Я, можна сказати, народився під звуки джазу. Як і багато моїх друзів, я з'явився на світ у пологовому будинку імені Грауермана. Усі, хто жив у центрі, там зазвичай народжувалися. Тому мій тато, який був другим піаністом і акордеоністом в ансамблі Цфасмана, приїхав туди і влаштував невеликий концерт у вестибюлі", — розповідав композитор.

Композитор Геннадій Гладков Фото: РИА Новости

Геннадій з дитинства займався музикою, закінчив хімічний технікум, а пізніше — теоретичне відділення музичного училища при Московській державній консерваторії ім. Чайковського. Чайковського, де займався написанням музики під керівництвом Григорія Фріда.

Під час навчання, 1961 року, написав музику до вистави "Друг дитинства" театру "Современник". І тоді ж почав працювати для кіно. Уже 1965 року випустив свою першу платівку "Чарівник Смарагдового міста".

Музика Геннадія Гладкова з радянських фільмів і мультфільмів

Популярність здобув після виходу на екрани 1969 року мультфільму "Бременські музиканти", музику для якого він написав. Сам композитор говорив, що ідея зробити музичну казку прийшла йому з режисером Інесою Ковалевською.

"Вона хотіла зняти музичний мультфільм. Я запропонував взяти за основу "Бременських музикантів" — і мультиплікатори до цього були готові. Звичайно, нам довелося ввести в казку героя-людину — Трубадура. Потім з'явилася Принцеса — його кохана дівчина. Усе це ми потім придумали — ми робили мультфільм за мотивами казки", — розповідав Гладков. Його, до речі, засуджували в Спілці композиторів, бо він писав "сумнівні пісні", а не твори про Батьківщину і партію.

Гладков працював над продовженням мультфільму "Слідами бременських музикантів" (1973), де виконав партію Короля, бо Муслім Магомаєв був у від'їзді і сам запропонував його кандидатуру. Також Гладков співав у "Формулі любові" разом з Абдуловим "Уно моменто" замість Фаради.

Мультфільм "Слідами бременських музикантів"

"У нього не виходило, і мені Марк Захаров сказав: "Мені потрібно завтра знімати цей фрагмент. Ти пісню писав — ти й співай". Довелося співати і перевтілюватися у Фараду", — згадував композитор.

Гладков написав музику до таких анімаційних фільмів, як "Малюк і Карлсон", "Блакитне цуценя", "Як левеня і черепаха співали пісню", "Ну, постривай!" і багатьох інших.

Загалом його музика звучить більш ніж у 110 фільмах.

Геннадій Гладков, попурі з мелодій до кінофільмів

У 2002 р. Гладкова визнали народним артистом Росії, у 2011 році він був удостоєний ордена "За заслуги перед Вітчизною IV ступеня". Крім цього, Гладков був володарем двох призів Російської академії кінематографічних мистецтв і наук "Ніка".

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