"З'явиться можливість змінити життя": прогноз рунолога на коридор затемнень для всіх знаків Зодіаку

Для деяких знаків коридор затемнень буде сприятливим періодом, а в когось відбуватимуться непередбачувані й неконтрольовані події, а також порушення планів.

Рунологиня Тетяна Самохіна поділилася прогнозом для всіх знаків Зодіаку на період коридору затемнень, який почався 14 жовтня і триватиме до 28 жовтня.

Овен

Овнам у коридор затемнень слід бути вкрай уважними й обережними, оскільки відбуватимуться непередбачувані й неконтрольовані події, порушення планів. Будьте до цього готові — вони неминучі й потрібно, щоб ці негативні процеси відбулися. Будь-яке руйнування — це шанс позбутися всього, що себе віджило, причому це стосується і думок, і негативних установок. Швидше за все, це руйнування відбуватиметься у сфері взаємин — там у вас присутня енергія, що коливається, на період коридору затемнень. Пам'ятаємо, що коридор кармічний — тому максимально відпрацьовуємо свою любовну сферу. Щодо грошової сфери — стабільність.

Телець

Тельці рухаються в безпечному потоці, за течією. Негативні ситуації будуть проходити, але глибоко не зачеплять, більше непряма взаємодія. Проте, з огляду на те, що коридор затемнень у нас кармічний — варто все-таки звернути увагу на ситуації, що входять у життя. Щодо грошей, можливо, з'явиться ще одне (або кілька) джерел заробітку або доходу, також обов'язково і прискіпливо перевіряємо всі документи і дрібні шрифти. У стосунках поміркуйте свій запал: проявлена агресія і ревнощі можуть свідчити про неприйняття свого партнера. Попрацюйте з цим, оскільки це тупиковий принцип створення та розвитку стосунків.

Близнюки

У коридор затемнень Близнюки матимуть змогу завершити розпочате, реалізувати задумане і нарешті "зібрати врожай". Але не варто починати нову справу/проєкт, якщо стара не дійшла до логічного завершення. Потрібно навпаки докласти максимум зусиль, щоб підчистити хвости і не прострочити дедлайни. У стосунках можливе суперництво — спроби довести свою домінантність, але пам'ятайте про внутрішній баланс енергій і енергетичний клімат у сім'ї. У ситуаціях створення стосунків будуть тимчасові обмеження, тому не продавлюйте, завершіть свої трансформаційні процеси. Не треба бігти в інші стосунки, щоб залікувати свої рани — це від початку не сприятливі умови для створення міцних стосунків. У плані грошей руни Близнюкам обіцяють фінансовий розвиток. Не втрачайте шанс вирости матеріально.

Рак

Раків коридор затемнень зачепить добре — активно підніматимуться кармічні вузли й програми. Якщо зараз не відпрацюєте — ходитимете по колу до наступного кармічного затемнення. Події, які відбуватимуться, мають дуже велике значення у вашому житті, і якщо ви відреагуєте імпульсивно (як зазвичай), замість того, щоб довіритися ситуації, — потім відгукнеться. Найімовірніше, Раки активно відпрацьовуватимуть фінансову сферу — втрати, несподівані (хоча очікувані, якщо активно помилялися до) проблеми, руйнування та погіршення ситуацій фінансового сектору. У любовній сфері потрібно визначиться з цілями партнерства і не вимагати від них більшого. Якщо спочатку створювався союз суто коханців — нічого вимагати переходу в сім'ю.

Лев

Леви пройдуть коридор затемнень прямо по Беркані — сприятливі події, ідеальні завершення ситуацій, навіть якщо здається, що завершення зовсім не ідеальне — потім ви зрозумієте, що це був найкращий варіант для вас. Тож, Леви і Левиці, довіряйте потоку і не забувайте все таки діяти (виходячи з довіри), а не відлежуватися на улюбленому дивані. Не пропустіть можливість розширити свій грошовий потік! У стосунках є ймовірність переростання наявного союзу в щось більше. Але й короткочасні зв'язки будуть присутні. Не лінуйтеся, але й не розпорошуйтеся. Довіртеся потоку.

Діва

Діва цей кармічний коридор затемнень проходитиме вкрай конфліктно. Тому є необхідність зупинитися і гарненько проаналізувати своє життя, своє минуле і знайти правильний шлях. Питання самореалізації знову виходить на перший план — осмисліть своє минуле, зверніть увагу, що вам віддзеркалюють люди навколо, може проблема не в зовнішніх обставинах, а всередині вас? Адже наше оточення вказує нам на наші внутрішні обмеження і показує нас самих. У стосунках будуть спалахи пристрасті, бажання, потягу. А в грошах варто задуматися про взаємовигідне партнерство.

Ваги

Терези, заморозьте всі свої плани на період кармічного коридору затемнень. Не намагайтеся діяти, результату не буде. Не продавлюйте ситуації — витратите тільки свій ресурс, нерви та енергію. Період, коли потрібно гарненько виспатися і більше часу проводити з сім'єю. У самотніх можливий розвиток у любовному секторі, але знову ж таки, не женіть коней, нехай усе йде своєю чергою. У фінансовому секторі втрати, проблеми — будьте готові до цього і плануйте свої витрати. У борг не брати і не давати — потім довго цей борг буде висіти незакритим.

Скорпіон

У Скорпіонів у кармічний коридор затемнень з'являться реальні можливості змінити життя. Начебто отримати шанс на переродження. Але, безумовно, для цього треба попрацювати і шансом скористався, інакше його можна проґавити і чекати наступного доведеться дуже довго. Найімовірніше, ситуації розвиватимуться не так, як вам би цього хотілося, але це буде найкращий розвиток. У любовній сфері є необхідність прояснити стосунки і розставити акценти, тільки не з позиції "задавлю, схитру, я краще знаю", а вже по-іншому. Усе таємне стане явним — майте це на увазі. А ось у фінансовому секторі настав час розібратися зі своїми дитячими страхами, негативними установками на гроші, невмінням реально оцінювати свою працю і сили.

Стрілець

У Стрільців коридор затемнень торкнеться грошового сектора. Тут усе в руках Стрільця: якщо хочеться домогтися реально гарного результату — потрібно докласти максимум зусиль. Нашвидкуруч або в стилі "якось вирулю" не вийде — такий же і буде результат. Тому збираємося до купи і своєчасно робимо необхідні дії для досягнення своїх цілей. Враховуйте те, що у фінансовому секторі на період коридору затемнень у вас присутня руйнівна енергія — затримки, проблеми, втрати. Тому діяти потрібно не тільки своєчасно, а й обдумано. У любовній сфері пристрасть, задоволення, захопленість. Стрільці в парі — не пропустіть можливість оновити ваші взаємини.

Козеріг

Козероги в кармічний коридор затемнень отримають можливість змінити ситуацію, що склалася, її розвиток і знайти найкраще рішення. У Козерогів цей період ходить під дуже благополучною руною, яка обіцяє гармонійні процеси, безпечний рух і досягнення цілей. Стосунки візьмуть наступний етап розвитку. Якраз час пізнати одне одного краще, глибше, знайти нові точки дотику і комфортно розвиватися. Щодо грошей — убережіть себе від непотрібних покупок. Слово "ні" — ваше на період затемнення. Фінансові надходження, найімовірніше, будуть заморожені, і зайві витрати на цей період не потрібні.

Водолій

Водоліям у період кармічного коридору затемнень час усвідомити минулі помилки й почати спочатку. Так, будуть несподівані зміни на краще, такі собі "подарунки долі", але чи буде настрій у Водолія ними скористатися? Закінчуйте переливати з пустого в порожнє, аналізуйте свої помилки і дійте не так, як звикли. У бізнесі шукайте партнерів для реалізації ваших задумів. На період коридору грошової енергії достатньо, чого не скажеш про любовний сектор. У любовних стосунках виснаження, відсутність основи для розвитку. Самотні також навряд чи зустрінуть когось гідного. Немає тут енергії в цей період.

Риби

Риби в кармічний коридор затемнень зможуть розв'язати свої проблеми в найкоротші терміни, якщо правильно виберуть напрямок дій. Але у вирішенні будуть завжди двоє — тобто не боїмося просити допомоги або пропонувати взаємовигідне партнерство. Подумайте, хто вам може бути корисний і чим ви можете бути корисними йому з відключенням песимізму, оскільки активним буде бажання і прагнення більше заробляти. Закладайте фундамент. У стосунках період емоційного спаду, можливий прояв образ, які не були раніше проговорені, а зараз сидять грудкою в горлі. Розберіться з істинними причинами образ, адже ображатися ви вибрали самі.

Раніше Фокус писав про особливості коридору затемнень з 14 по 28 жовтня.