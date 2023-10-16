Експертка назвала шість порід собак, які найскладніше піддаються дресируванню

Ці породи вимагають часу і терпіння під час дресирування, але за належних зусиль ви досягнете поставлених результатів.

Про люблячого і слухняного собаку мріє кожен, хто заводить цуценя. Однак є породи, які не дуже люблять підкорятися командам, тож господарям доведеться або більше часу приділити дресурі, або ж змиритися і любити свого вихованця з усіма його "тарганами". Лорна Вінтер, дресирувальниця собак і співзасновниця застосунку для дресирування цуценят Zigzag, назвала шість порід собак, для дресирування яких знадобитися дуже багато терпіння і витримки, пише Daily Mail.

"Доглядати за цуценям будь-якого виду — непросте завдання, але ми можемо визнати, що деякі породи дресирувати трохи складніше, ніж інші. Хоча не існує за своєю суттю "поганих собак", різні породи цуценят потребують різного рівня уваги та потреб протягом усього свого розвитку", — зазначила вона.

Бігль

Біглі — чудові домашні улюбленці та прекрасні компаньйони для дітей. Однак разом із цим вони завдають власникам чимало клопоту.

"Ця порода схожа на супердетективів, коли справа доходить до нюхання запахів, і в їхній ДНК закладено вирушати в пригоди в пошуках запахів. Це означає, що коли справа доходить до тренувань, вони можуть трохи відволіктися, і їм буде складніше тренуватися!", — пояснила експертка. За її словами, ключик до успіху — пам'ятати, що біглі дуже люблять ласощі.

"Це означає, що, коли вони добре справляються з привчанням до туалету, виконанням команд або ходьбою на повідку, ви можете винагородити їх частуваннями, і вони будуть асоціювати хорошу поведінку зі смачними нагородами. Біглі проходять підлітковий період приблизно у віці від шести до 12 місяців, а це означає, що навіть якщо ви думаєте, що навчили їх основ, вони, найімовірніше, забудуть те, чого ви їх вчили за цей час. Наберіться терпіння і продовжуйте тренувати їх, як ви це робили в перші кілька тижнів — вони призвичаяться!" — додала Лорна.

Джек-рассел-тер'єри

Джек-рассел-тер'єри, компактні та міцні, були спеціально виведені для того, щоб виганяти лисиць з їхніх барлігів під час полювання.

"Ці тер'єри відомі своїм винятково сильним інстинктом здобичі, який іноді може створювати невеликі проблеми в процесі дресирування, що робить їх однією з найбільш вимогливих порід для роботи", — продовжує дресирувальниця.

Щоб дресура принесла плоди, необхідно перенаправити енергію цих собак:

"Джек-рассел-тер'єри володіють величезною кількістю енергії, тож якщо ви знайдете спосіб, за допомогою якого ваш малюк зможе проявити частину цієї енергії, це трохи полегшить ваше життя, коли справа доходить до дресирування, оскільки вони не будуть перевантажені необхідністю бігати та гратися. Обов'язково займайтеся розумовою діяльністю, наприклад іграми-головоломками, і регулярно гуляйте між тренуваннями та відпочинком. Це дасть вам змогу зробити вашого собаку більш слухняним і спокійним".

Французький бульдог

Французькі бульдоги можуть бути відносно незалежною породою собак, і іноді може здаватися, що вони потрібні людині більше, ніж людина їм. Розпочинати дресирування бульдогів слід одразу ж, щойно цуценя з'являється у вашій квартирі.

"Мозок цуценят набагато більший, ніж ми думаємо, і вони вбирають так багато корисної інформації, незважаючи на свій юний вік. Головне — почати якомога раніше. Ми знаємо, що все, що вам, імовірно, захочеться, — це обіймати і цілувати їх, але вони розумні собаки, які люблять приносити задоволення, тому почніть вчити їх основам якомога швидше, щоб підвищити шанси на отримання дуже вихованого собаки. Можливо, ви навіть зможете навчити його деяких трюків на ранньому етапі", — сказала Вінтер.

Французький бульдог Фото: wikipedia

Бордер-коллі

Бордер-коллі — дуже енергійні собаки, які вимагають постійної активності та руху. Вони не з тих тварин, яким сподобається господар, що веде малорухливий спосіб життя.

"Вони надзвичайно розумні і добре піддаються дресируванню. Бордер-коллі потребують дресирування, щоб стимулювати їх. Кожен божий день, але ніякого тиску! Не очікуйте, що вони втратять цей стадний інстинкт. Цього не станеться. Набагато краще дати їм відповідну можливість для переслідування і обходу з флангів, щоб їм не хотілося переслідувати щось, що рухається. Бордер-коллі ласкаві і багато років працюють заради похвали пастухів, тому дайте їм багато підтримки", — рекомендує Лорна.

Німецька вівчарка

Дуже важливо дресирувати цуценя німецької вівчарки відразу після того, як ви заберете його додому від заводчика, — у цьому віці вони як губки!

"Великі охоронні породи, такі як німецькі вівчарки, навряд чи добре впораються з життям у центрі міста. В обмежених умовах надактивним породам може бути складно отримати достатнє дресирування і пройти відповідні вправи в місті, що може ускладнити навчання", — пояснює експертка.

Кавапу

Вони можуть виглядати дуже милими і пухнастими, але не дозволяйте цьому ввести вас в оману — це дуже зайняті маленькі песики, які за необхідності знайдуть собі масу пустощів.

"Спочатку нічний час може бути непростим — ваш кавапу захоче спати поруч із вами. Щоб вони не плакали, ви можете покласти їх поруч із собою в ліжко або клітку протягом перших кількох тижнів, поки вони пристосовуються. Найімовірніше, вони прокидаються вночі, щоб сходити до туалету, тож будьте готові до недосипу в перший тиждень або два", — зазначила Лорна.

Раніше Фокус писав, що ветеринар назвала п'ять порід собак, які б вона ніколи не завела, і пояснила, чому.