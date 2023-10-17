Принц Гаррі шукає відокремлений будинок у Великій Британії

За інформацією інсайдера, Гаррі та Меган не збираються просити нерухомість у короля після того, як їх виставили з котеджу Фрогмор.

Згідно з інсайдерською інформацією, герцогиня Сассекська навряд чи захоче проводити багато часу у Великій Британії. Про це пише видання Ok! з посиланням на власні джерела.

Гаррі та Меган склали із себе повноваження членів королівської сім'ї 2020 року і виїхали з Великобританії, щоб почати нове життя в Каліфорнії. І ось за три роки джерело повідомило виданню, що герцог Сассекський несподівано почав шукати будинок для купівлі, щоб його сім'я могла жити і в Штатах, і в Сполученому королівстві. Ймовірно, пошук нового будинку спровокувало і те, що на початку року герцога і герцогиню Сассекських просили покинути котедж Фрогмор, що належить короні.

Однак за інформацією джерела, рішення Гаррі купити будинок у Великій Британії спричинило деяку напруженість у стосунках із Меган, якій більше подобається жити у США.

"Між парою є розбіжності з цього питання, але незабаром вони почнуть шукати власну нерухомість недалеко від Лондона, і Гаррі багато в чому очолює цю справу", — повідомило джерело.

Інсайдер зазначив, що Гаррі та Меган не збираються просити нерухомість у короля через ситуацію, що склалася з котеджем Фрогмор, а про "невеличку квартирку" в Кенсингтонському палаці "не може бути й мови". Тому пара вирішила придбати будинок у Великій Британії за власні кошти.

Після сварки Гаррі та Меган із королівською сім'єю та їхнього переїзду до Штатів 2020 року герцогиня Сассекська приїжджала до Великої Британії лише кілька разів, один із яких був із нагоди похорону королеви у вересні минулого року.

На думку королівського експерта Дункана Ларкомба, цілком імовірно, що в майбутньому Гаррі регулярно повертатиметься до Великої Британії без дружини, як це було, наприклад, на похороні принца Філіпа у квітні 2021 року й відкритті пам'ятника принцесі Діані за три місяці.

"У Гаррі більше причин повернутися до Великої Британії, ніж у Меган, тому я думаю, що ми побачимо ці поїздки, особливо якщо він бере участь у таких заходах, як Ігри нескорених. Малоймовірно, що Меган захоче проводити тут багато часу. Вона не показала жодних ознак того, що має якусь любов до Англії", — зазначив королівський експерт.

Дункан вважає, що однією з причин рішення Гаррі переїхати додому є його діти, чотирирічний Арчі та дворічна Лілібет. І ймовірно, Гаррі хоче, щоб у його дітей склалися стосунки з кузенами та іншими родичами.

Нагадаємо, Принц Гаррі та Меган Маркл полетіли на карибський острів мільярдерів. Пара вирішила влаштувати собі романтичну відпустку без дітей.