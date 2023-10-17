Топ-5 елегантних образів: як принцеса Беатріс із посміховиська перетворилася на модну ікону

Ще нещодавно над принцесою сміялися через її безглузді капелюшки, але тепер дочка принца Ендрю демонструє бездоганний смак. І все завдяки хорошому стилісту.

Нарешті стало відомо, хто перетворив принцесу Беатріс з "королеви безглуздих капелюшків" на справжню ікону стилю. Тепер її вбрання викликають захоплення. І над образами принцеси ґрунтовно попрацювала Олівія Бекінгем, яка також консультує Поппі Делевінь і Нікі Гілтон. Про це пише Daily Mail.

Названа "секретною зброєю вищого суспільства", Олівія познайомила Беатріс з низкою відомих дизайнерів, включно з дружиною Ніка Кейва і Емілією Вікстед, а також з Маноло Бланіком і Chopard.

"Мені подобається розсовувати кордони своїх клієнтів, але водночас дотримуватися їхніх справжніх кодексів", — каже вона.

Хоча колись стиль Беатріс викликав сумніви, тепер вона однозначно дає приклад елегантності.

Після того, як на весілля свого кузена, принца Вільяма, вона з'явилася в елегантній сукні-пальто Valentino завдовжки до колін і екстравагантному капелюсі з бантом від Філіпа Трейсі, Беатріс стала героїнею незліченних пародій. А її капелюшок порівнювали з кренделем, сидінням для унітазу або дверним молотком.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія на весіллі принца Вільяма Фото: Getty Images

Але в день свого весілля Беатріс приголомшила вінтажною сукнею від Нормана Гартнелла, запозиченою у її покійної бабусі, королеви Єлизавети II.

Відтоді як п'ять років тому принцесі Беатріс виповнилося 30 років, вона поступово знайшла власну формулу моди.

Зараз вона вважається однією з найкраще одягнених королівських жінок, і багато в чому заслуга її стиліста Олівії Бекінгем.

"Я не хочу, щоб це було однобоко, мені подобається давати клієнтам творчу свободу, а потім ми зустрічаємося і вигадуємо чарівний образ", — каже Олівія, пояснюючи, що в неї та Беатріс склалися "стильні стосунки" через дружбу.

"Весь процес є спільним, коли справа доходить до вибору остаточного образу. Ми обговорюємо захід і те, який стиль пасуватиме, аж до найдрібніших деталей, таких як прикраси та взуття. Якщо жінка може почуватися впевнено за допомогою одягу, то саме для цього вбрання і слід використовувати", — впевнена Олівія.

Топ-5 образів принцеси Беатріс від Олівії Бекінгем

Чорна сукня і рукавички на Vogue World

Беатріс блищала на блискучому заході Vogue World в елегантній сукні-накидці з квітковим принтом від Richard Quinn.

Принцеса Беатріс із чоловіком на Vogue World Фото: Getty Images

Сенсаційний чорно-жовтий образ для принцеси надійшов прямо з подіуму і доповнений довгими чорними рукавичками. Доповнюючи модний образ, зірки шоу, принцеса прибрала волосся назад і просто додала сережки з діамантами і чорні туфлі.

Квіткова сукня на скачках в Аскоті

Елегантна квіткова сукня Беатріс з довгими рукавами від Monique Lhuillier, яка ідеально підходила для перегонів в Аскоті, була прикрашена білою мереживною накладкою з хитромудрими фіолетовими і жовтими квітами.

Кейт Міддлтон і принцеса Беатріс на скачках в Аскоті Фото: Getty Images

Її зачесане назад волосся прикрашав капелюх JBH Millinery, а в руках вона несла клатч Anya Hindmarch. Поєднання романтичної сукні зі структурними аксесуарами створило шикарний і сучасний ансамбль.

Весілля в Йорданії

Беатріс і Едо вирушили до Йорданії разом із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, щоб відсвяткувати королівське весілля спадкоємного принца Хусейна і Раджви Аль Саїф.

Беатріс вибрала блідо-блакитну сукню Needle and Thread з мереживними прозорими рукавами, чорним поясом на талії, пудрово-блакитні туфлі Ralph і Russo, вишуканий бант для волосся і додала трохи веселощів з клатчем Sophia Webster Wifey for Lifey.

Принцеса Беатріс на весіллі принца Йорданії Фото: Скриншот

На державний банкет після весілля спадкоємного принца Хусейна і Раджви Аль Саїф в Йорданії принцеса Беатріс одягла атласну сукню з прикрашеним ліфом від Reem Acra і клатч Tyler Ellis. Вона додала образу особливого штриха, доповнивши його йоркською тіарою, тією ж самою, яку її мати, Сара Фергюсон, носила в день свого весілля 1986 року.

Літня вечірка в Національній галереї

Принцеса Беатріс сяяла в темно-зеленій сукні від Markarian під час відвідування першої літньої вечірки і збору коштів для кампанії з нагоди двохсотріччя Національної галереї. Сукня завдовжки до підлоги, розшита лелітками, вирізнялася розгорнутими рукавами і глибоким вирізом.

Елегантний образ принцеси Беатріс Фото: Getty Images

Образ вона доповнила чорною пов'язкою на голову, яка доповнювала пояс на сукні, і розшитим бісером клатчем від Тайлера Елліса.

Коронація короля Чарльза

На знаменну коронацію свого дядька, короля Карла III, Беатріс одягла пурпурову сукню міді з поясом і ефектними рукавами від Beulah London.

Коронація короля Чарльза Фото: Getty Images

Образ вона доповнила сережками-кільцями з рожевими сапфірами, рубелітами і рожевими опалами від Garrard, а зачіску прикрасила оригінальним головним убором від Emily London, який чимось нагадував тіару.

Нагадаємо, раніше принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо відвідали гала-вечір. І дочка принца Ендрю блищала в розкішній мереживній сукні.