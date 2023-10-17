Сімейні канікули: куди вирушить принц Вільям із родиною

Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї закінчили семестр і запланували канікули на природі.

Як і багато дітей по всій Великій Британії цього тижня, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї покинули класи, щоб насолодитися шкільними канікулами. Усі троє зараз навчаються в підготовчій школі Lambrook у Беркширі, розташованій всього за два кроки від сімейного будинку Adelaide Cottage у Віндзорському маєтку. Про це пише видання Ok!

Восьмирічна Шарлотта та п'ятирічний Луї все ще здобувають відносно безтурботну початкову освіту. Але для старшого брата Джорджа, якому виповнилося 10 років, настав час перших іспитів, і це стрес, якого родина ще не переживала.

"У Вільяма і Кейт троє дітей з дуже різними вимогами. Ми знаємо, що бідолашний Джордж останнім часом почувається трохи не у своїй тарілці, тому що в його шкільному житті починаються випробування", — розповіла колишній королівський кореспондент BBC Дженні Бонд.

За словами Бонд, ці канікули можуть сильно відрізнятися від попередніх і вимагати зміни планів.

Принц Вільям із сім'єю Фото: Getty Images

"Це буде подвійно важко для Джорджа, оскільки всі веселощі дістаються його сестрі та молодшому брату, але я впевнена, що Вільям і Кейт знайдуть здоровий баланс, який дасть змогу Джорджу приєднатися до них більшу частину часу", — додала Бонд.

На думку Дженні, Джордж буде пріоритетом батьків, тому що йому потрібно подумати про іспити і майбутнє навчання. Але Вільям і Кейт докладають усіх зусиль, щоб розважити своїх трьох дітей і зробити їх щасливими під час канікул.

"Я також впевнена, що сімейне життя є головним пріоритетом Вільяма і Кейт — це те, що задовольняє їх найбільше на світі", — зазначила Бонд.

Дедалі напруженіші робочі графіки Кейт і Вільяма цілком можуть обмежувати звичайне святкове проведення часу, пов'язане з випічкою, поїздками на пляж у Норфолку недалеко від їхнього будинку в Анмер-Голі і поїздками на велосипеді.

Дженні зазначає, що принц і принцеса Уельські зараз справді багато зайняті королівськими обов'язками, тож їм стає доволі складно брати відпустку на всі шкільні канікули.

На думку Дженні Бонд, Кейт і Вільям — сучасні батьки, які явно вважають дітей своїм головним пріоритетом.

Діти принца Вільяма Фото: Getty Images

Няня сім'ї, яка здобула освіту в Норланді, Марія-Тереза Турріон-Борралло, почала працювати у них 2014 року, але, звісно, матиме право на відпустку. Дженні впевнена, що за підтримки батьків Кейт Керол і Майкла Міддлтон, а також Вільяма і Кейт, які будуть непохитними в тому, щоб узяти на себе якомога більше батьківських обов'язків, пара насолоджуватиметься можливістю побути наодинці з дітьми.

Дженні очікує, що Вільям із сім'єю зупиняться в Анмер-Холі й насолоджуватимуться свободою сільської місцевості та пляжів Норфолка, безліччю заходів на свіжому повітрі, барбекю, спортом і зможуть просто бути щасливою, галасливою сім'єю.

Нагадаємо, Принц Вільям і Кейт Міддлтон розповіли про улюблені емодзі. Королівське подружжя відвідало низку заходів до Дня психічного здоров'я 2023, який відзначили 10 жовтня.