"Мій син на першому місці": Джулія Фокс розповіла реальну причину розриву з Каньє Вестом

За словами зірки, вона не збирається "псувати свій фен-шуй" новими стосунками з чоловіком.

33-річна американська акторка і модель Джулія Фокс мала короткий роман із 46-річним репером Каньє Вестом у 2022 році. Джулія пояснила, що нічого не вийшло, тому що стосунки заважали їй приділяти увагу своєму дворічному синові Валентино, а Каньє поводився "як друга дитина". Про це пише видання Bang Premier.

"Я думаю, що йому потрібна була людина, яка повністю присвятить йому все своє життя, але я просто не могла цього зробити, тому що у мене є син. Коли ми були не разом, Каньє постійно хотів розмовляти по телефону. Тож мені довелося купити навушники, щоб говорити з ним, коли я міняю підгузки синові", — розповіла Джулія Фокс.

Акторка додала, що дуже швидко зрозуміла, що ці стосунки не будуть стабільними і вона не зможе поставити на перше місце кого б то не було, крім сина.

"Мій син має бути головним. А Каньє просто стало занадто багато, він був як друга дитина. Я не підписувалася на те, щоб мати двох дітей. Я не могла цього зробити", — поділилася Джулія.

Зірка зізналася, що була здивована, коли її стосунки з Вестом стали надбанням громадськості. Джулія сказала, що коли в них почався роман, вона думала, що ніхто ніколи не почує про це.

"Тож, коли інформація несподівано просочилася в пресу, це була не я. Я справді не очікувала такого, а потім просто прийняла це", — розповіла актриса.

Джулія каже, що зараз радіє, що зараз у неї немає стосунків із чоловіком і не планує знову зустрічатися з кимось.

"Навіщо мені додавати у своє життя щось, що може зіпсувати мій фен-шуй", — пожартувала зірка.

Нагадаємо, Джулія Фокс розповіла, як Каньє Вест переслідував її. Роман моделі та репера був недовгим, але яскравим.