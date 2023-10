Стало відомо, як Джастін Тімберлейк відреагував на розповідь Брітні Спірс про аборт

Співак думав, що ця історія залишиться між ним і Брітні і ніколи не буде надбанням громадськості.

Розповідь Брітні Спірс про аборт стала справжньою несподіванкою для її колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка, повідомляє Daily Mail із посиланням на свого інсайдера.

"Джастін думав, що рішення, яке вони ухвалили, було рішенням, ухваленим разом, і він мав намір ніколи не говорити про це і зберегти це в секреті назавжди. Тепер, коли Брітні згадала про це, це житиме вічно в її книзі. Що б вона не вирішила згадати, Джастін постарається нічого про це не говорити, оскільки знає, що все, що він скаже з цього моменту, найімовірніше, буде використано проти нього", — додало джерело.

У своїй книзі "Жінка в мені" Спірс розповіла, що наприкінці 2000 року завагітніла від Джастіна, і хоча для неї це не було трагедією, він наполіг на тому, щоб вона зробила аборт, оскільки не готовий був ставати батьком так рано.

Співачка пише, що для неї переривання вагітності стало болісним рішенням.

"Він сказав, що ми не готові до народження дитини, що ми занадто молоді. Я впевнена, що люди зненавидять мене за це, але я погодилася не народжувати дитину", — йдеться в книзі.

Тімберлейк з побоюванням чекає виходу книги 24 жовтня, оскільки розуміє, що чимало секретів можуть вийти на поверхню.

"Він також прекрасно усвідомлює, що минулі заяви, які він робив щодо Брітні, відгукнуться і будуть переслідувати його. Джастін не хоче заважати її історії і намагається уникнути її за всяку ціну", — кажуть люди з оточення артиста.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк Фото: Getty Images

Окрім історії про аборт, Спірс також розповіла про його зраду зі "ще однією зіркою", однак імені її не назвала.

Брітні і Джастін були у стосунках з 1999 по 2002 рік після того, як стали світовими суперзірками як підліткові ікони. Вони познайомилися в "Новому клубі Міккі Мауса" Діснея. Тімберлейк прославився завдяки бойз-бенду NSYNC, а Брітні увірвалася в музичні чарти як сольна виконавиця з такими хітами, як Baby One More Time і Oops!...I Did it Again.

Коли пара розійшлася через звинувачення в невірності Брітні, його рішення використовувати двійника співачки у своєму музичному кліпі 2002 року Cry Me A River призвело до того, що її розкритикували за їхній розрив.

Пізніше Тімберлейк вибачився перед Спірс і навіть публічно підтримав її у справі про опіку.

Раніше Фокус писав, що Брітні вперше пояснила, навіщо поголилася налисо в 2007 році.