Старша дочка Кім Кардаш'ян і Каньє Веста розповіла, що страждає на дислексію

Кім Кардаш'ян підтвердила, що замовчує проблеми дочки навмисно.

Старша донька Кім Кардаш'ян і Каньє Веста зізналася, що в неї дислексія. Про це 10-річна Норт Вест розповіла в прямому ефірі TikTok.

"Хлопці, у мене дислексія. Ви взагалі знаєте, що це таке?" — заявила вона на відео, де засвітилася і сама Кім Кардаш'ян.

Після цього Кім втрутилася, не давши доньці розповісти ще щось.

Дислексія — це специфічна нездатність до навчання, за якої людина не може навчитися писати і читати, або їй це дається з дуже великими труднощами.

Ані Кім, ані Норт не надали докладнішої інформації про дислексію дитини, але мама чотирьох дітей сказала, що вона "навмисно" не розповідає про особисте життя і проблеми доньки.

Кім Кардаш'ян зі старшою донькою Фото: Instagram kimkardashian

Крім Норт, у Кім і Каньє ще троє спільних дітей: син Сейнт, народжений 2015-го, дочка Чикаго, що з'явилася на світ 2018 року, і молодший син Псалм, якому лише 4 роки.

Зізнання дочки зірки реаліті-шоу сталося після того, як Кім зізналася, що вона "божеволіла від страху", перш ніж розповісти Каньє Весту, що найняла няню-чоловіка, щоб виховувати їхніх чотирьох дітей.

Але в четвер, 19 жовтня, у випуску "Сімейства Кардаш'ян" Кім сказала, що вона була вражена тим, наскільки сприйнятливим був Каньє до присутності няні, і навіть говорила з ним про методи виховання, які він хотів би спробувати, щоб зробити його дітей більш незалежними.

Кім також додала, що Каньє дуже добре ставиться до Менні, який тепер опікується їхніми дітьми і навіть грав з ним і Сейнтом у футбол.

Кім додала, що вирішила найняти няню-чоловіка, оскільки в її будинку "домінують жінки".

"Мені дуже хотілося, щоб поруч був чоловік, який міг би відвести їх на спортивні тренування і пограти у футбол вдома", — поділилася Кім.

Нагадаємо, семирічний син Кім Кардаш'ян і Каньє Веста показав непристойний жест папараці. Незважаючи на те, що Кім насварила сина за непристойну поведінку, він все одно повторив свою витівку.