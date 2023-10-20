Три знаки Зодіаку, яким пощастить у середині коридору затемнень у жовтні 2023 року

Середина коридору затемнень менш небезпечна, ніж дні затемнень, але в цей час може відбуватися багато доленосних подій. Астрологи розповіли, кому пощастить у цей період.

14 жовтня, коли відбулося сонячне затемнення у Терезах, розпочався коридор затемнень, який триватиме до 28 жовтня, доки не станеться місячне затемнення в Тельці. А 21 жовтня (а також три дні до і три дні після) вважається серединою коридору затемнень, яка може суттєво вплинути на перебіг життєвих подій. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у середині цього коридору затемнень.

Близнюки

Для вас середина коридору затемнень пройде особливо вдало. Оскільки сонячне затемнення для вас відбулося в 5-му домі гороскопа (а це дім радості й любові), то зараз починається період романтики й нових дивовижних знайомств. У середині коридору затемнень на вас може чекати романтичне знайомство, а якщо у вас є партнер — то можливий перехід на новий етап стосунків.

Лев

Для вас середина коридору затемнень буде вдалою в плані спілкування і знайомств. На вас найближчими днями очікують доленосні зустрічі, зміна кола спілкування. Також це сприятливий період для навчання або підвищення кваліфікації. Ще в житті ваших близьких родичів може статися значуща подія.

Козеріг

Козерогам середина коридору затемнень принесе відчуття впевненості, а також нові перемоги і досягнення. Це може стосуватися як робочих проєктів, так і особистих починань. Але йдеться лише про розпочаті раніше справи, до нових проєктів до кінця коридору краще не розпочинати, можна тільки планувати і розписувати план. Також середина коридору затемнень подарує приємні новини.

Раніше Фокус писав про середину коридору затемнень у жовтні 2023 року