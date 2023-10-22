22 жовтня 2023 року: святого Аверкія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна лаятися, а також працювати з тістом.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Аверкія. Він жив у місті Ерополь і молився щодня, щоб Господь навернув їхні душі язичників на праведний шлях. Одного разу під час однієї з таких молитов перед ним постав ангел і велів піти і розтрощити всіх ідолів. Слово Господнє єпископ виконав, за що його зненавиділи язичники міста. Коли Аверкій почув про це, з'явився на народні збори і там відкрито розповів усім про їхні гріхи. Народ намагався схопити його, але раптом у натовпі почулися крики трьох біснуватих юнаків. Єпископ тут же вигнав усіх бісів за допомогою молитви. Побачивши це диво, люди звернулися до Бога. Коли Аверкію було 72 роки, він вирушив у подорож до Риму, зайшовши на шляху назад у Сирію і Месопотамію. Там він зустрівся з багатьма християнами. Помер у віці 193 років.

Що не можна робити 22 жовтня:

лаятися;

працювати з тістом;

їхати в далекі поїздки.

Народні повір'я та прикмети:е

сніг — навесні проліски будуть рано;

ранковий туман — до потепління

йде дощ — наступного року буде гарний урожай;

сильна злива — дощі протримаються довго;

ясно — скоро похолодає.

День ангела святкують:

Василь, Володимир, Анна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Іван, Іраклій, Костянтин, Максим, Микола, Олександр, Федір.

А також у цей день:

1968 рік — завершується політ американського космічного корабля "Аполлон-7";

1995 рік — на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрали Патріархом Київським і всієї Руси-України;

2006 рік — автогонщик Міхаель Шумахер закінчує кар'єру гонщика.