Українські зірки та блогери підтримали Юрія Ткача після скандального весілля

Українські знаменитості висловилися про скандальну подію.

Напередодні Олег Захаров, якого на початку 2023 року підозрювали в сексуальному насильстві над дівчатами, одружився в одному з найдорожчих відпочинкових комплексів України, під Львовом. Ведучою весілля став Юрій Ткач.

Відомі колеги, друзі та блогери підтримали коментарі та підкреслили, що солідарні з його позицією. Зазначимо, що чоловік визнав ситуацію ганебною і обіцяв передати весь заробіток з весілля на допомогу ЗСУ. Також актор не знав про ситуацію із сексуальним насильством і фігуранта справи Олега Захарова, для якого проводив весілля.

"Завжди знав, що ти пі*датий тип!", — зазначив Тарас Цимбалюк. "Реакція здорової людини", — додав Анатолій Анатоліч. "Юро, моя повага", — написала Наталія Денисенко. Віталій Козловський навіть назвав Ткача "братом". "Юро, я знаю особисто, скільки ти всього робиш для військових, тому я з тобою, брате!" — відреагував співак, який у ЗСУ.

Однак скандальний блогер Олександр Волошин вирішив різко звернутися до своєї аудиторії для підтримки Юрія Ткача:

- Дуже багато уваги прикуто до відомих людей і це норма, але за будь-який косяк люди готові розірвати. Вони не спостерігають, що роблять ці громадські люди. Вони взагалі не в контексті, не аналізують. От, наприклад, я вчора викладав історію як військовому, який воював 1,5 року, люди пишуть у ТіксТок "чому не на фронті". Люди, куди ми котимося, будьте добрішими. Юра — людина, яка виконує свою роботу, заробляє, веде весілля і за ці гроші допомагає ЗСУ. Неможливо перевірити кожну людину, до якої вона їде вести захід. Тим більше, цей хлопець, задіяний у скандалі, неможливо перевірити, що це був саме він.

Блогер розповів, що йому страшно жити в такому суспільстві, де за будь-яку помилку тебе можуть "загризти" свої земляки:

- Я дійшов висновку, що нашим людям байдуже. Б'єшся — молодець, приїхав із фронту — чого приїхав, а не на фронті. Допомагаєш — молодець, прийшов тиждень — "Чому не допомагаєш?". Таких людей меншість, але вони є. Десь 20-30 відсотків. І як далі рухатися? Я не знаю тому, що мені страшно жити в такому суспільстві. Я починаю почуватися як в "оркостані". Нічого не можна сказати, зробити, адже тебе з'їдять і знайдуть. І це не нормально, але побачимо, що буде далі.

Саша Волошин закликав відписатися фоловерів, якщо вони "неадекватні тварини".

Нагадаємо, Юрій Ткач провів весілля фігуранта у справі про "п'яні вечірки" у Львові. Після чого приніс свої вибачення.