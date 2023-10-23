Зірка фільму "Таксі" Самі Насері знявся в узбецькій рекламі авторинку (відео)

Французький актор у рекламному ролику навіть заговорив узбецькою мовою.

62-річний французький актор Самі Насері, який найбільше прославився в ролі Даніеля в культовому блокбастері "Таксі", раптово з'явився в рекламі авторинку і мережі ресторанів швидкого харчування, знятій у столиці Узбекистану Ташкенті. У ролику він зіграв усе того ж Даніеля.

За сюжетом, клієнт хоче купити автомобіль і цікавиться китайським родстером Songsan SS Dolphin. Автодилер запрошує Даніеля (Насері), який жує бургер, показати, на що здатна ця машина.

Чоловік сідає за кермо і починає ганяти містом зі швидкістю 298 кілометрів, чим шокує патрульних поліцейських.

Наприкінці відео він говорить узбецькою, хвалячи авто.

Під час перебування в Узбекистані Насері також відвідав Ташкентський міжнародний кінофестиваль "Перлина Шовкового шляху". Виступаючи на сцені, він несподівано побажав удачі футболістові збірної Узбекистану Абдукодіру Хусанову, який влітку цього року підписав контракт із французьким футбольним клубом "Ланс" і став першим узбецьким футболістом у Лізі 1.

Коли Насері запитали, за який клуб він уболіває, парижанин віджартувався, відповівши, що за "Марсель", якому так симпатизує таксист Даніель із фільму "Таксі".

У минулому, ще до початку кар'єри в кіно, майбутня зірка чотири роки відсидів у французькій в'язниці за розбійний напад. Проблеми із законом переслідували його і після успіху на екрані. Востаннє він звільнився з в'язниці в червні 2009 року, а 2010 року написав книгу про своє життя і кар'єру актора.

У 2017 році рейсом із Москви Насері відвідав анексований Крим після запрошення так званої "комісії з прав людини в місцях ув'язнення", через що його занесли в базу сайту "Миротворець".

Раніше Фокус писав, що в 2018 році Самі під час Чемпіонату світу з футболу, фінальна частина якого проходила в Росії, вплутався в бійку в одному з московських караоке-клубів і був побитий.