Євгенія Емеральд розповіла про знайомство з колишньою дружиною чоловіка і зізналася, як він погрожував екснардепу Олегу Ляшку

Українська захисниця Євгенія Емеральд закликала екснардепа Олега Ляшка бути обережним.

Українська захисниця Євгенія Емеральд розкрила таємниці болісного розлучення в ексклюзивному інтерв'ю TSN.UA, в якому зізналася у складних почуттях до колишньої дружини Євгена Стипанюка, яку шукала чотири місяці.

Фото: emerald.evgeniya/Instagram

- Я її шукала чотири місяці, не могла її знайти. Але знала, що щойно я публічно заявлю про розлучення, вона з'явиться, тому що ми з нею рідні люди, сестри по нещастю. У нас є діти. Її син — це тепер мій син, моя дочка — її дочка. Я як ніхто її розумію. Коли ми з нею спілкувалися вперше, я ридала. Тому що ця жінка з цим жила 13 років і нікому не могла сказати про це. Я рада, що вона звільнилася і теж заговорила, — зазначила Євгенія.

Вона також звернулася до Олега Ляшка з проханням вжити заходів із власної безпеки з огляду на погрози, які висловлювала охорона її колишнього чоловіка.

- Я сподіваюся, що він сам не знав, якій людині довіряв, з ким працював. І не знав, що ця людина постійно погрожувала його ім'ям. Не тільки мені, а й іншим жінкам і чоловікам, людям нашого кола спілкування. Регулярно погрожували його охороні. Я не вважаю, що така людина має з ним працювати і закликаю його. Олеже Валерійовичу, я дуже чекаю вашої реакції, що ви також вживете якихось заходів. Будемо чекати, — звернулася Євгенія до Ляшка.

Нагадаємо, що Євгенія Емеральд розкрила правду про чоловіка Євгена Стипанюка.