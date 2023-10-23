Євгенія Емеральд розкритикувала колишнього чоловіка та його участь у "Серцях трьох"

Емеральд стверджує, що військовий Євген Стипанюк зраджував їй рік.

Євгенія Емеральд розкрила шокуючі факти про піар і зраду свого колишнього чоловіка, учасника шоу "Серця трьох" Євгена Стипанюка, в інтерв'ю "ТСН".

Модель і захисниця висловила сподівання, що її відвертість допоможе приголомшити суспільство і привернути увагу до проблеми домашнього насильства:

"Я цього не говорила в інтерв'ю, але якщо людина хоче виставляти домашнє відео, то я теж мовчати не буду", — заявила вона.

Також Євгенія розповіла, що колишній чоловік записував домашні еротичні відео з його коханками:

"Попереджаю ще раз. Не лізь до мене і моєї сім'ї. Я про тебе все знаю. А ті, хто його підтримує, вам потім буде соромно", — звернулася до колишнього Емеральд.

Нагадаємо, що колишній чоловік Емеральд, Стипанюк говорив, що повідриває руки матері своєї дитини і підірве її, якщо побачить біля піврічної доньки Афіни якогось чоловіка.