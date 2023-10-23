McDonald's створив колобарацію з японським брендом graniph

McDonald's продовжує вражати своїх шанувальників новаторськими співпрацями з брендами.

Цього разу відомий глобальний бренд швидкого харчування об'єднався з популярною японською торговою маркою graniph, щоб представити ексклюзивну колекцію стильних сувенірів. Про це повідомляє видання HYPEBEAST. Це спільне підприємство, яке включає в себе широкий спектр одягу та аксесуарів, створило хвилю очікування серед шанувальників обох брендів.

Нова колекція вражає своєю креативністю та натхненням від іконічних елементів McDonald's. Популярні страви та персонажі, з якими покоління вже знайомі, зображені на светрах, сумках та інших предметах одягу. Яскраві кольори та витончені деталі надають колекції неповторного характеру та ностальгічного шарму.

Особливу увагу було приділено деталям, які відображають характеристику McDonald's, включно з відомими Золотими арками та класичними кольорами бренду. Від штанів і светрів до сумок і аксесуарів, кожен предмет колекції graniph x McDonald's створений з метою зачарувати шанувальників обох брендів.

Зацікавлених можна знайти колекцію на офіційному вебсайті McDonald's і graniph, а також у відповідних роздрібних магазинах по всьому світу. Ця колаборація обіцяє стати не тільки захопливим досвідом для шанувальників моди, а й чудовим способом для вшанування культового бренду швидкого харчування.

Нагадаємо, що в Канаді наречена здивувала гостей фасфудом із McDonald's.