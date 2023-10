Мерайя Кері здивувала шанувальників у чорній сукні для нічного виходу

Мерая Кері відвідала ресторан у вишуканій чорній сукні з декольте.

Мерая Кері продемонструвала свій вражаючий стиль під час нічного виходу в Західному Голлівуді, Каліфорнії, вразивши всіх своєю чорною сукнею з блискучими деталями на корсеті. Про це повідомляє видання Just Jared.

Мерайя Кері Фото: Getty Images

54-річна співачка, відома своїм вишуканим смаком, заслуговує на увагу не лише за своє неперевершене виконання пісень, а тепер і за неперевершений стиль.

Мерайя нещодавно повідомила про повернення свого різдвяного туру Merry Christmas One And All на цей рік, розпалюючи святковий настрій серед своїх шанувальників. Цей тур обіцяє стати однією з найчарівніших подій святкового сезону, що запам'ятовується найбільше. Шанувальники Мераї та поціновувачі різдвяної музики матимуть чудову нагоду насолодитися неперевершеним голосом і талантом цієї виняткової артистки. Деталі щодо зупинок і дат туру можна знайти на офіційному сайті Мераї Кері.

