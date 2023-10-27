Брітні Спірс опублікувала дуже відверте фото

Співачка, яка написала книгу спогадів, показує, що їй нема чого соромитися.

41-річна американська співачка Брітні Спірс оригінально відзначила вихід своїх мемуарів "Жінка в мені". Артистка опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує повністю оголеною.

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На знімку, зробленому на пляжі, знаменитість стоїть до камери впівоберта, дивлячись через плече і склавши руки під підборіддям. На її обличчі зовсім немає макіяжу, а волосся частково зібране в недбалу зачіску.

Брітні не стала підписувати знімок, залишивши фоловерам самим думати, до чого він, проте коментарі традиційно відключила.

Брітні Спірс любить демонструвати своє тіло Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Підписники зірки давно помітили, що вона тяжіє до демонстрації свого тіла, чи то фото, чи то танці. Таким чином вона, можливо, хоче показати, що з її фігурою все гаразд. У книзі артистки цьому можна знайти пояснення.

У своїх мемуарах Спірс розповіла, як батько, який 13 років був її опікуном і розпорядником фінансів, посадив її на сувору дієту після того, як йому здалося, що вона занадто товста. Їй дозволяли їсти тільки курку і консервовані овочі.

Співачка пише, що вона випрошувала у дворецького "справжню їжу", мріяла про гамбургер і морозиво, але їй не давали, мотивуючи розпорядженням Джеймі Спірса. Оскільки продукти, які вона дійсно хотіла їсти, тепер були виключені з її раціону кимось іншим, окрім неї, Спірс сказала, що в кінцевому підсумку вона відчула, що її "тіло більше не належить їй".

"Мені було страшно. Я буду чесна, я була страшенно нещасна. Тому протягом двох років я майже нічого не їла, крім курки та консервованих овочів. Два роки — це довгий термін, щоб не мати змоги їсти те, що хочеш, особливо коли твоє тіло, твоя робота і твоя душа заробляють гроші, на які всі живуть. Два роки просила картоплю фрі й отримувала відмову. Я знайшла це таким принизливим", — розповідає Брітні.

Однак, попри те, що вона сиділа на дієті і тренувалася, співачка в кінцевому підсумку набрала вагу — прямо протилежно тому, на що сподівався її батько.

Роки, проведені під пильною увагою засобів масової інформації та її власної сім'ї до її тіла, також змусили Брітні звикнути до того, що інші говорять про її фігуру.

"Моє тіло було досить сильним, щоб виносити двох дітей, і досить моторним, щоб ідеально виконувати кожен хореографічний рух на сцені. І ось тепер я записую кожну калорію, щоб люди могли продовжувати багатіти завдяки моєму тілу... Моя сім'я жила в Дестіні, гарному пляжному містечку у Флориді, в неймовірно гарній квартирі, яку я купила для них, і їла смачну їжу щовечора, поки я голодувала і працювала", — розповіла вона.

Раніше Фокус писав, що Брітні Спірс у спогадах назвала Сема Асгарі "подарунком Бога".