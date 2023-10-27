Сем Асгарі відреагував на слова Брітні Спірс, що він "подарунок від Бога"

Рукопис книжки "Жінка в мені" було подано у видавництво до рішення пари розлучитися влітку 2023 року.

29-річний американо-іранський тренер та актор Сем Асгарі відреагував на свій позитивний опис у мемуарах Брітні Спірс, 41. Про це пише Page Six.

"Чесно кажучи, це змусило мене посміхнутися", — зізнався колишній чоловік артистки.

"Я страшенно пишаюся нею і сподіваюся, що вона підкорить світ", — додав Асгарі.

Брітні Спірс завершила свої мемуари "Жінка в мені" до того, як Сем Асгарі подав на розлучення з нею в серпні 2023 після 14 місяців шлюбу.

Джерела раніше повідомили, що співачка "дала свій останній дозвіл" видавцям за два тижні до того, як вона та третій чоловік вирішили розлучитися.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Зокрема знаменитість назвала свого екскоханого "подарунком від Бога".

"Я ціную його стабільність. Мені подобається, що він навіть не п’є", — писала Брітні.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: instagram samasghari

Вона згадала, як ексзакохані зустрілися в жовтні 2016 року на зйомках її кліпу "Slumber Party", і вона була "миттєво закохана" в красивого іранця.

"Я знала, що негайно хочу його у своєму житті", — додала Спірс. "Хімія з нами на початку була божевільною. Ми не могли відірвати руки одне від одного".

Зіркова пара зустрічалася майже шість років, перш ніж одружитися в червні 2022 року.

Нагадаємо, Брітні Спірс уже підігріла чутки про нові стосунки на фоні розлучення з третім чоловіком.

Також Фокус писав про причини розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі.