Кошатники та собачники: шість знаків Зодіаку, які обожнюють домашніх тварин

Астрологи назвали шість знаків Зодіаку, які обожнюють домашніх тварин і з задоволенням заводять собі чотирилапих улюбленців.

Астрологиня OLGA STELLA розповіла, хто зі знаків Зодіаку обожнює домашніх улюбленців, оскільки знаходять у їхній ласці та вірності джерело радості.

Рак

Раки — ніжні й турботливі натури, вони обожнюють домашніх улюбленців, бо знаходять у їхній ласці та вірності джерело своєї власної емоційної впевненості.

Лев

Леви, з їхньою пристрастю до уваги та лідерства, часто обирають собак або кішок як вірних супутників, цінуючи їхню відданість і ласку.

Діва

Діви — практичні й працьовиті зодіакальні представники, люблять утримувати вдома тварин, бо бачать у них джерело заспокоєння і радості, а також знаходять задоволення в догляді за ними.

Терези

Терези, володіючи вишуканим смаком і гармонійним характером, віддають перевагу кішкам і птахам, насолоджуючись їхньою незалежністю і граціозністю.

Скорпіон

Скорпіони, пристрасні й загадкові, знаходять собі порозуміння з екзотичними або нестандартними видами тварин, як-от змії або ящірки, вони бачать у них символи таємниці та загадки, що привертає їхню увагу.

Риби

Риби, мрійливі та натхненні, знаходять у товаристві домашніх тварин джерело натхнення і тепла, вони можуть піклуватися про різні види тварин, знаходячи в цьому радість і спокій.

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