Ікона дитячої моди: які пальта носить принцеса Шарлотта (фото)

Кейт Міддлтон підбирає для доньки пальта, які відповідають її віку і заходу, де з'являється юна принцеса.

Восьмирічна дочка принца і принцеси Уельських, принцеса Шарлотта, росте справжньою модницею. Кейт Міддлтон прищеплює їй любов до витончених речей і одягає її просто і водночас дуже елегантно. З огляду на популярність дівчинки, нескладно зрозуміти, чому будь-яка річ, яка з'являється на ній, тут же зникає з полиць магазинів. Гардероб Шарлотти очікувано змінюється відповідно до сезону. Фокус вирішив згадати, у чому виходила юна королівська особа в різні сезони. Зазначимо відразу, що, як і її мама, принцеса дуже любить пальта. Ось їх ми і розглянемо.

Біле пальто від Amaia

Літнє біле пальто від Amaia принцеса Шарлотта одягла під час гала-концерту, присвяченого коронації Чарльза III. За словами Амайї Аррієти, засновниці Amaia, її команда "дуже пишається", побачивши принцесу Шарлотту в літньому пальті Razorbil.

Всі вироби Амайї виготовляють вручну в Іспанії в невеликому сімейному ательє.

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"Пальто принцеси Шарлотти виготовлене зі щільного крепу кольору слонової кістки. Форма дуже схожа на ту, що вона носила нещодавно в темно-синьому пальті: двобортне, з круглим коміром і приталене, але в більш легкій весняній версії. Воно шикарне, просте і класичне", — каже дизайнерка.

Аррієта мала на увазі темне пальто, в якому дівчинка була на платиновому ювілеї королеви Єлизавети II.

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"Це так зворушливо, що принцеса носила Razorbil у два таких історичних моменти", — пишається Амайя.

Чорне пальто від Ancar

Принцеса Шарлотта у вересні 2022 року приєдналася до королівської сім'ї у Вестмінстерському абатстві під час прощання з прабабусею-королевою. Дівчинка одягла чорне пальто від Ancar зі змішаної вовни, з прошитим оксамитовим коміром і клапанами передніх кишень у тон. Пальто повністю на підкладці, з оксамитовими ґудзиками і оксамитовою фестончастою окантовкою. На похороні Шарлотта вперше була в капелюсі, що свідчить про її дорослішання.

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Бордове пальто від Trotters Childrenswear

На різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві Шарлотта прибула в бордовому пальті від Trotters Childrenswear вартістю 160 фунтів.

Красиве, елегантне класичне пальто виготовлене зі 100% вовни. Воно має оксамитове оздоблення в тон на комірі, кишенях і відповідні оксамитові ґудзики. Образ вона доповнила чорними цупкими колготками і туфельками на плоскій підошві.

Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про те, яку навичку прищеплює Кейт Міддлтон своїй доньці .