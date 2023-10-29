29 жовтня 2023 року: Анастасії Римлянки — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна кричати та голосно сміятися, а також мити дзеркала.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Анастасії Римлянки. Вона народилася в III столітті в багатій родині, але рано осиротіла. Тому її виховували під наставництвом святої Софії. Анастасія відкрито сповідувала віру в Бога з ранніх років. Коли їй було 20 років, її привели до градоначальника, який змушував її зректися християнства. Але дівчина відмовилася, за що її піддали тортурам, а потім спалили на багатті.
Що не можна робити 29 жовтня:
- кричати та голосно сміятися;
- мити дзеркала;
- працювати в саду або дворі.
Народні повір'я та прикмети:
- на березі все ще є листя — ще кілька днів буде тепло;
- голуби голосно воркують — до гарної погоди;
- хмари пливуть низько — скоро похолодає.
День ангела святкують:
Мартин, Євген, Віктор, Іван, Анастасія, Мартина, Марія, Анна.
А також у цей день:
1390 рік — відбувається перший задокументований у Парижі суд за чаклунство (засудження і страта трьох підсудних);
1863 рік — вісімнадцять країн зустрілися в Женеві і погодилися створити Міжнародний Червоний Хрест;
1914 рік — перемога Українських січових стрільців у бою на горі Ключ під Сколе.