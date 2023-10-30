"Перемогли Збройні Сили України": названо переможця "Голосу країни-13" (відео)

За перемогу в суперфіналі змагалися двоє українських військових.

Стало відомо, хто переміг у 13-му сезоні вокального конкурсу "Голос країни". Ним став український захисник Михайло Панчишин з команди Артема Пивоварова.

25-річний переможець з позивним Ptashkin добровольцем пішов захищати Україну з початком повномасштабного російського вторгнення, проте був комісований через стан здоровʼя. Переможець "Голосу країни", як відомо, був на Київщині та на Бахмутському напрямку.

У суперфіналі 29 жовтня 2023, за перемогу в якому змагалися 8 вокалістів, Ptashkin виконав свою авторську пісню "Невідомий герой", на яку під час вибіру наосліп обернулися усі тренери — .солістка гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, співачка Надя Дорофєєва та продюсер Іван Клименко (Килиммен).

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Михайло Панчишин

"Сьогодні на сцені "Голосу країни" перемогли Збройні Сили України", — сказав ведучий шоу Юрій Горбунов, додавши, що завтра вони переможуть і на полі бою.

Зазначимо, що друге місце посів також український військовий — Юрій Городецький.

Юрій Городецький

У 2023 шоу знімали в Польщі через продовження повномасштабної війни в Україні. А ведучими традиційно були Катя Осадча та Юрій Горбунов.

Нагадаємо, виступ українського захисника довів Надю Дорофєєву до сліз.

Також Фокус писав про те, що Макс Барських приєднався до журі "Голосу країни".