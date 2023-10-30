Девід Бекхем повечеряє з королем Чарльзом після сварки з принцом Гаррі

Девід Бекхем прийняв запрошення короля відвідати вечерю після того, як розірвав стосунки з принцом Гаррі.

Девід Бекхем прийняв запрошення короля на вечерю для того, щоб обговорити можливість стати послом благодійної організації The Prince's Foundation. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Бекхем висловив бажання підтримати благородну справу Фонду, заснованого королем Чарльзом, який допомагає молодим людям навчитися корисних навичок і знайти підтримку.

Після свого активного внеску в благодійність, зокрема в "Ігри Нескорених" для військовослужбовців, що відбуваються під патронатом молодшого сина короля Чарльза, Бекхем розірвав стосунки з принцом Гаррі та його дружиною Меган, що, як наслідок, призвело до його віддалення від королівської сім'ї Великої Британії.

Девід Бекхем із принцом Гаррі та принцом Вільямом

Згідно з інформацією видання, збірна Англії з футболу отримала орден Британської імперії 2003 року, а його дружину, Вікторію, нагородили тією ж нагородою за її внесок у сферу моди.

Незважаючи на минулі скандали, пов'язані з податковими справами, близькі джерела вірять, що ця зустріч може відкрити нові можливості для Девіда Бекхема. Передбачається, що зустріч відбудеться на базі Фонду, Дамфріс-хаус, у Шотландії, де король Чарльз зможе ближче познайомитися з можливим послом і обговорити спільні проекти.

Нагадаємо, що екскохана Девіда Бекхема розповіла про ще одну його зраду.