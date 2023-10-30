Міша Крупін дав офіційний коментар після "пʼяного" виступу в Одесі (фото)

Фронтмен гурту "Корупція" у жовтні 2023 вийшов на сцену під час виступу в Одесі в нетверезому стані. Наступного дня він заявив про ймовірне завершення карʼєри.

42-річний український співак Міша Крупін дав офіційний коментар після заяв про завершення своєї кар’єри на фоні "пʼяного" скандалу в Одесі. Своїми думками артист поділився в Instagram.

Уродженець Харкова зазначив, що продовжує творчу діяльність.

"Я не завершую карʼєру, а навпаки продовжую писати пісні з новою силою та люттю. Те що сталося, то сталося. Я вибачився. Всім, хто мене підтримав в цей час, я дуже дуже дякую", — звернувся до фанатів український музикант, видаливши попередній пост зі словами про ймовірне завершення карʼєри.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Міша Крупін

Зокрема уродженець Харкова поділився, що наразі серйозно займається своїм психологічним та фізичним станом. Також Крупін пообіцяв порадувати прихильників новими піснями і концертами. Відомо, що він виступить найближчим часом у Києві та Харкові.

За даними пресслужби артиста, на концерті в Одесі вдалося зібрати 61 тисячу гривень на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, продюсер Олі Полякової розкрив її гонорар на весіллі експрокурора Ільницького.

Також Фокус слідкує за суперечкою Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка, який забирає частину військової зарплатні першого.