Календар краси на листопад 2023 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.

Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в листопаді 2023 року.

Місячний календар краси на листопад 2023 року:

Стрижки та фарбування волосся: 4, 7, 14-16, 18, 20, 25 листопада

Манікюр і педикюр: 1, 4, 6, 25 листопада

Схуднення: 14-26 листопада

Видалення пігментних плям, бородавок: 4, 16, 18, 25 листопада

Епіляція та депіляція: 4, 8-10, 13, 15, 18, 20, 21, 28-30 листопада

Масаж і процедури від целюліту: 11, 18, 22, 29 листопада

Хірургічні операції: 14-26 листопада

Видалення зубів: 1-11, 29, 30 листопада

Лікування зубів: 14-26 листопада

Астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (14-26 листопада) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (27 листопада) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.