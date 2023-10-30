Календар краси на листопад 2023 року: коли краще робити процедури
Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував.
Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в листопаді 2023 року.
Місячний календар краси на листопад 2023 року:
Стрижки та фарбування волосся: 4, 7, 14-16, 18, 20, 25 листопада
Манікюр і педикюр: 1, 4, 6, 25 листопада
Схуднення: 14-26 листопада
Видалення пігментних плям, бородавок: 4, 16, 18, 25 листопада
Епіляція та депіляція: 4, 8-10, 13, 15, 18, 20, 21, 28-30 листопада
Масаж і процедури від целюліту: 11, 18, 22, 29 листопада
Хірургічні операції: 14-26 листопада
Видалення зубів: 1-11, 29, 30 листопада
Лікування зубів: 14-26 листопада
Астрологи підкреслюють, що в період молодого Місяця (14-26 листопада) важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (27 листопада) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.