Оля Полякова розкрила деталі конфлікту з Тіною Кароль

Оля Полякова розповіла, що Тіна Кароль не ображається.

У новому ексклюзивному інтерв'ю для радіостанції Люкс FM, українська співачка Оля Полякова відкрила деякі деталі та з'ясувала стосунки після протистояння з колегою Тіною Кароль, яке викликало бурхливі обговорення в соціальних мережах та серед фанатів обох зірок. Полякова розповіла про зворотний зв'язок, який вона отримує від слухачів у зв'язку з її характерними сумними композиціями, які зазвичай сприймаються як "плакальниці" в українському шоу-бізнесі.

"Я вже давно "плакальниця", — сказала Полякова. — Люди під моїми сумними піснями часто пишуть, що титул головної "плакальниці" країни повільно перейшов до мене. Тому Тіна вже не ображається на мене".

За словами співачки, це заявлення вказує на те, що вони дві, можливо, вирішили закінчити свої нещодавні непорозуміння і перейти до дружніх відносин, виключаючи будь-які подальші конфлікти. Вона також поділилася списком своїх близьких друзів у шоу-бізнесі, включаючи Машу Єфросиніну, Соню Плакидюк, Ніку Білоцерківську, волонтерку Світлану Легку, Алана Бадоєва та Дашу Астаф'єву, що може свідчити про зміцнення її соціальних зв'язків та підтримку в цьому хвилюючому часі.

Нагадаємо, що Оля Полякова розповіла про свій московський будинок.