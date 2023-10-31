В Україні не могли діагностувати: Оля Полякова розповіла про хворобу мами

Світлана Іванівна давно хворіє, проте отримала точний діагноз лише в Англії.

44-річна українська співачка Оля Полякова розповіла про хворобу мами, яку вдалося діагностувати лише за кордоном. Сімейними подробицями зірка сцени поділилася в розмові з Євгеном Фешаком.

Виявилося, що лише в Англії мамі артистки, Світлані Іванівні, змогли поставити діагноз аутоімунної хвороби, попри те, що в Україні тривалий час точно не могли зробити медичні висновки.

"Вона лікується. У моєї мами знайшли таку аутоімунну хворобу, яку не могли знайти тут. Вона давно хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз", — зізнається уродженка Вінниці.

Мама Олі Полякової

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Окрім цього, Оля Полякова подякувала Англії за те, що її мама може лікуватися безкоштовно, адже "вона там зареєстрована".

Оля Полякова

Співачка додала, що Світлана Іванівна на вихідні забирає онуку Алісу зі школи на вихідні. Також в Англії перебуває старша донька Полякової Маша. Родина артистки перебралася до Великобританії з початком повномасштабної війни в Україні. Там спадкоємиці Полякової живуть та навчаються.

Оля Полякова з мамою

Нагадаємо, Оля Полякова прокоментувала конфлікт з Тіною Кароль.

Також Фокус писав про долю московського будинку Олі Полякової.