"Потоплення": опубліковано дзвінок в 911 щодо смерті Меттью Перрі

Першим бездиханне тіло актора в джакузі знайшов його помічник. Перрі пішов із життя у віці 54 років наприкінці жовтня 2023.

У мережу потрапив виклик 911 щодо смерті актора Меттью Перрі 28 жовтня 2023 року. Про це пише TMZ.

Аудіозапис розмови розкриває більше подробиць про раптову смерть зірки культового серіалу "Друзі" на 55-му році життя в його резиденції в Лос-Анджелесі.

На 15-секундному аудіо, отриманому виданням, можна почути, як чоловік вимовляє слово "потоплення".

"Агент 23. Порятунок 23… У відповідь на потоплення", — йдеться в аудіо.

Повідомлялося, що перші служби швидкої допомоги прибули за адресою після того, як отримали дзвінок із повідомленням про зупинку серця. Відомо, що помічник Перрі, який і першим знайшов актора, зателефонував в 911.

Сальма Хаєк та Меттью Перрі Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Перрі був знайдений мертвим у гідромасажній ванні свого будинку в районі Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі ближче до вечора 28 жовтня 2023. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що на місці події не було знайдено наркотиків і підозрюваних у злочині немає.

Пізніше також повідомили, що в будинку актора знайшли рецептурні ліки.

Перрі десятиліттями відкрито боровся з надмірним вживанням алкоголю та таблеток, відверто розповідаючи про залежність у своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ".

Нагадаємо, Сальма Хаєк пригадала спільну роботу з Меттью Перрі у 1997 році.

Також Фокус писав про реакцію акторів "Друзів" на раптову смерть їхнього колеги.