Фанати несуть квіти до квартири "Друзів" після смерті "Чендлера" (фото)

Меттью Перрі, виконавець ролі Чендлера Бінга в культовому серіалі "Друзі", помер у віці 54 років у своєму будинку у Лос-Анджелесі.

Фанати несуть квіти до квартири "Друзів" після раптової смерті Меттью Перрі 28 жовтня 2023. Знімками ділиться фан-акаунт покійного американо-канадського актора в X (Twitter).

"Вшанування Меттью Перрі біля квартири "Друзів" у Нью-Йорку. Його так любили", — зазначають прихильники "Чендлера Бінга".

Фанати культового ситкому несуть квіти та записки до будівлі, де знімали "Друзів" наприкінці 90-х та на початку 2000-х. Вони пишуть, що "втратили друга", вшановуючи памʼять Меттью Перрі, який пішов із життя на 55-му році життя.

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"Чендлер" був знайдений мертвим у гідромасажній ванні свого будинку у Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що на місці події не було помічено заборонених речовин чи слідів насильницької смерті.

Кадр із серіалу "Друзі" Фото: Скриншот

Окрім "Друзів", покійний Перрі також зіграв у низці фільмів. Зокрема "Девʼять ярдів", "Шахраї", Танго втрьох" тощо.

Нагадаємо, Сальма Хаєк вшанувала памʼять Меттью Перрі, з яким зіграла в головних ролях у фільмі "Дурні завжди поспішають".

Також Фокус писав про опублікований запис виклику 911 після смерті Меттью Перрі у джакузі його будинку.