Геловін 2023: історія та традиції свята

Геловін в Україні відзначають чимало людей, особливо молодих, хоча й противників у нього вистачає.

У ніч з 31 жовтня на 1 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Геловін. Традиційно він святкується в Західній Європі та Америці, проте останніми роками став досить популярним і в нашій країні. А отже, багатьом цікаві традиції, які його супроводжують. Фокус зібрав найцікавіші факти про це свято.

Історія Геловіну

Як пише тарологиня Альона, свій початок Геловін бере з традицій стародавніх кельтів Ірландії та Шотландії, а його історія почалася на території сучасних Великої Британії та Північної Ірландії. У кельтів було свято Самайн, яке відзначали наприкінці жовтня, і воно знаменувало закінчення збору врожаю, початок зими, святкування Нового року і підготовку до важких часів. Назва свята походить від староірландського слова Samhain, яке означало "кінець літа" і згодом перетворилося на ірландську назву листопада.

Цього дня друїди, кельтські жерці, запалювали священний вогонь, таким чином, перемагали темряву і заручалися підтримкою роду. Вони стрибали через святкові багаття, що символізувало очищення вогнем. Також було прийнято одягатися в шкури і маски тварин, страшні костюми, розфарбовувати обличчя, щоб відігнати злих духів. Костюми несли ритуальний трансформаційний характер. За допомогою масок, страшних костюмів люди проганяли злих духів і поганих людей зі свого оточення. Люди вірили в те, що під час Самайну на землю повертаються злі духи і блукають у пошуках заблукалої душі. Вважалося, що за ніч вони заспокояться і повернуться до ранку у свій світ.

І Самайн, і Геловін — час магії Фото: Getty

У чому різниця між Геловіном і Самайном

Незважаючи на очевидну схожість, між Самайном і Геловіном все ж є різниця: перший більше пов'язаний з язичницькими звичаями святкування врожаю, а другий — це більше християнське свято, в якому фігурують святі та душі предків.

Християнська церква у VIII столітті об'єднала язичницький День поминання всіх покійних (31 жовтня) з Днем Всіх Святих (1 листопада). Назва свята Геловін походить від староанглійської версії "All hallow ees" "меса всіх святих". За багато століть ця фраза змінилася, перетворившись спочатку на All Hallow's Eve напередодні Дня Всіх Святих, а потім на скорочену форму Halloween Геловін.

Традиції

Святкування Геловіну асоціюється з гарбузом і появою на вулицях ряджених. Ліхтар Джека, зроблений із гарбуза, має свою легенду. Ірландський фермер Джек віддав душу дияволу, тому його не пустили до раю. Однак у пекло його теж не прийняли, оскільки він обдурив самого диявола. Джеку довелося поневірятися світом із проклятою душею аж до дня Страшного суду, а шлях йому освітлював ліхтар, вирізаний із ріпи. У сучасній американській версії ліхтар Джека роблять із гарбуза.

У Геловін заведено запалювати якомога більше свічок: жовтих, помаранчевих, коричневих, чорних, червоних. Вважається, що якщо в оселі цього вечора горить вогонь, то злі духи обходять її стороною, а духи роду, навпаки, знаходять своїх рідних і розуміють, що їх тут пам'ятають.

Цього вечора необхідно збиратися всією сім'єю за святковим столом. У меню гарбуз і будь-які інші овочі, пироги, хліб, каші, горіхи, м'ясо, вино.

Діти ходять по сусідах і випрошують солодощі зі словами "Солодощі або смерть".

Увечері діти ходять по домівках і випрошують солодощі Фото: Getty

Що потрібно робити в ніч на 1 листопада, щоб наступні три місяці були вдалими

31 жовтня і 1 листопада потрібно бути на позитиві, в гарному настрої.

Уникати сварок, конфліктів, негативу.

Проаналізувати прожитий рік, звірити плани і визначитися з ними до кінця року.

Подякувати всім, хто допомагав протягом року.

Пом'янути померлих близьких, щоб відчути силу роду.

Палити якомога більше свічок для того, щоб зарядитися енергією та очистити простір від негативу.

Раніше Фокус писав, які страви можна приготувати на Геловін.