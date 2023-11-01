Спадщина Меттью Перрі: Хто отримає 120 мільйонів доларів?

Актор серіалу "Друзі" заробляв по 1 мільйону доларів за кожну серію популярного проєкту NBC в останніх сезонах.

Загибель Меттью Перрі 28 жовтня стала великою втратою для його фанатів і шанувальників. Його успіх у серіалі "Друзі" приніс йому не тільки славу, а й величезні статки, які оцінюються в 120 мільйонів доларів. У нього також було вражаюче портфоліо нерухомості, і він заробляв гроші на купівлі та продажу будинків,

Про це пише видання Hello!

Діти та сім'я Меттью Перрі

Меттью Перрі не мав дітей і не був одружений. У його заповіті не були вказані імена спадкоємців. Однак варто зауважити, що він був надзвичайно близький з матір'ю, Сюзанною Перрі, вітчимом, Кітом Моррісоном, і батьком, Джоном Беннеттом Перрі. Він також був одним із п'яти зведених братів і сестер та мав велику канадсько-американську родину.

Чи був заповіт?

Невідомо, чи був у Метью заповіт, але з таким значним статком, як у нього, найімовірніше, він був. Цілком можливо також, що за відсутності дружини та дітей він залишив би свої статки батькам.

Презентація книги Меттью Перрі

Боротьба та одужання

Меттью Перрі публічно боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Він витратив приблизно 9 мільйонів доларів на реабілітаційні програми, намагаючись стати очиститися. Його зусилля принесли плоди, і він заснував будинок тверезості в Малібу, де допомагав іншим у їхньому одужанні.

Філантропія

Меттью Перрі був активним учасником благодійних організацій, де допомагав людям, які мають проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами. Його філантропічні починання можуть і надалі справляти позитивний вплив на суспільство.

Пам'ять

Хоча Меттью Перрі буде назавжди асоційований з роллю в "Друзях", важливо пам'ятати його не тільки як актора, а й як людину, що намагалася допомогти іншим у їхній боротьбі із залежностями. Його бажання, щоб його спадщина впливала на життя інших у кращий бік, залишиться невід'ємною частиною його спадщини у світі.

Меттью Перрі назавжди залишиться в пам'яті як талановитий актор і людина, яка намагалася зробити світ кращим для інших, навіть через власні труднощі.

Нагадаємо, що фанати несуть квіти до квартири "Друзів" після смерті "Чендлера".