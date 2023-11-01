Співачка Адель зупинила шоу в Лас-Вегасі, дізнавшись про смерть Меттью Перрі

Відома британська співачка Адель на деякий час зупинила своє шоу в Лас-Вегасі, коли дізналася про смерть Меттью Перрі.

Адель розділила скорботу і тугу за Меттью Перрі під час свого концерту в Лас-Вегасі в минулі вихідні. На кілька хвилин співачка призупинила виступ, щоб озвучити слова підтримки його близьким і шанувальникам з приводу непоправної втрати. У відео, опублікованому раніше в її Twitter, знаменитість звернулася до глядачів після того, як стало відомо про смерть актора в його будинку в Лос-Анджелесі. Про це пише видання Mirror.

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"Я буду пам'ятати цю людину до кінця свого життя. Він був настільки відкритим у своїй боротьбі зі згубною залежністю, що я вважаю це надзвичайно, дуже хоробрим", — поділилася співачка.

Раніше Адель розповідала, що сама була "алкоголічкою на межі". Але пізніше вона рішуче відмовилася від цієї згубної звички. Вона також зауважила, що Меттью, своєю роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", приніс "стільки радості" в її життя, хоча співачка була не знайома з ним особисто.

"І він робив це постійно, щоб нас розвеселити", — сказала вона. "І якщо в когось із нас був поганий день або він почувався пригніченим, він просто імітував Чендлера. Тож я просто хочу сказати, наскільки сильно я люблю те, що він зробив для всіх нас. Особливо те, що він зробив для мене. Один із найкращих комедійних персонажів усіх часів. І, сподіваюся, тепер він може спочивати з миром".

Нагадаємо, що актор серіалу "Друзі" заробляв по 1 мільйону доларів за кожну серію популярного проєкту NBC в останніх сезонах. Смерть Меттью Перрі не була наслідком передозування наркотичних речовин.