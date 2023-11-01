Оззі та Шерон Осборни на Геловін вбралися Каньє Вестом і Б'янкою Цензорі (фото)

Про те, що буде саме в такому вбранні, Шерон розповідала слухачам у своєму подкасті.

71-річна британська телеведуча Шерон Оборн і її 74-річний чоловік, рок-зірка Оззі Осборн, на Геловін придумали дуже оригінальні костюми. Вони вбралися Каньє Вестом і Бьянкою Цензорі. Відповідним фото Шерон поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Пара надихнулася образами американських селебріті, в яких ті у вересні розгулювали у Флоренції, вкотре викликавши невдоволення місцевих жителів.

Місіс Осборн позувала в тілесних щільних колготках, прозорих туфлях на підборах, а груди хакрівала великою бузковою подушкою. Навіть зачіска, укладена на бічний проділ, точно повторювала зачіску дружини Каньє.

Шерон і Оззі Осборни на Геловін обрали оригінальні костюми Фото: sharonosbourne/instagram

Що стосується Оззі, то він практично невпізнанний у чорній куртці, рукавичках, мішкуватих чорних спортивних штанях і чорних туфлях. Вокаліст Black Sabbath також натягнув на голову капюшон, а обличчя закрив сонцезахисними окулярами і маскою, щоб повністю імітувати характерне вбрання Yeezy.

"Щасливого Геловіну", — підписала фото Шерон.

Шанувальники знаменитостей поспішили в коментарі, щоб висловити свою думку про образи подружжя.

"Ви двоє, кажу вам, ви обидва справді союз, укладений на небесах, люблю вас обох і щасливого Гелловіна", "Шерон, ти хоробра і ти все ще гаряча мама", "Мій Бог! Це Каньє і Бьянка!", "Хлопці, ви епічні! Чудовий вигляд маєш, Шерон! Щасливого Геловіну вам обом!" — пишуть користувачі.

Раніше Шерон у спеціальному випуску подкасту The Osbournes говорила, що вибере собі саме такий костюм.

"Я візьму велику фіолетову подушку і колготки... Це буде приголомшливо", — заявила вона.

Нещодавно Осборн розповідала, що багато років боролася із зайвою вагою, але скинути ненависні кілограми їй вдалося тільки завдяки новому препарату, який вона почала вживати після бандажування шлунка та операції.

"Але тепер я не можу набрати вагу, що б я не їла. Мене це не влаштовує, і мені це не подобається, але я не можу це змінити", — зізналася знаменитість.

Раніше Фокус писав, що у вересні 2023 року Оззі Осборн переніс операцію на хребті.