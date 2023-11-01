Співачка Адель зізналася, що планує народити другу дитину

Співачка заявила про своє бажання під час виступу в Лас-Вегасі в Палаці Цезаря.

35-річна співачка помітила лікаря, який приймав у неї пологи, у глядацькому залі свого спеціального концерту на Геловін, повідомляє видання Daily Mail.

У 2011 році Адель одружилася з Саймоном Конеккі, власником компанії з інвестиційного управління, який був старшим за неї на 13 років. На початку 2012 року у пари народився син Анджело, який став другою дитиною для Саймона і першою для Адель.

Виконуючи емоційну пісню, Адель раптово призупинила свій концерт, побачивши знайоме обличчя, і розплакалася, коли вона спустилася до глядацької зали, щоб обійняти лікаря.

Під час виступу можна було побачити, як Адель вигукувала "замовкни!" між рядками пісні, оскільки вона не могла повірити в те, що бачила.

"Боже мій, Колін! Боже мій! Це мій лікар, який народжував мою дитину! "

"Я не бачила вас багато років!" — вигукнула вона, призупинивши пісню і вибігши до публіки.

Вона сказала: "Я двічі подивилася, і він тут. Я відчайдушно хочу ще одну дитину, Колін, чорт візьми, тож, можливо, я тобі зателефоную. Моєму синові виповнилося 11 років кілька тижнів тому, і він уже не дитина, це божевілля."

Після милих обіймів із Коліном Адель повернулася на сцену і згадала, що, можливо, зателефонує йому [Коліну] в майбутньому...

Раніше співачка Адель розповіла, що не купуватиме своєму синові Анджело дорогі подарунки на його 11-річчя, незважаючи на свої статки у 150 мільйонів фунтів, і замість цього святкуватиме тиждень.

Нагадаємо, що співачка Адель зупинила шоу в Лас-Вегасі, дізнавшись про смерть Меттью Перрі.