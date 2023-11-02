2 листопада 2023 року: Акіндіна, Пігасія, Анемподиста і з ними 7 тисяч мучеників — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна подорожувати та лаятися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Акіндіна, Пігасія, Анемподиста і з ними 7 тисяч мучеників. Вони працювали у правителя Сапора II і сповідували християнство. Коли почалися гоніння за християнами, Акіндіна, Пігасія та Анемподиста викликали до імператора. Він наказав бити їх батогами, але вони витримали це. Цар же знепритомнів від відповіді крові, але святі зцілили його. Тоді Сапор звинуватив їх у чаклунстві й велів підвісити над багаттям. Але молитви святих загасили полум'я. Наступного дня мучеників таки спалили.

Що не можна робити 2 листопада:

подорожувати;

лаятися;

жадібничати.

Народні повір'я та прикмети:

хмари пливуть проти вітру — буде снігопад;

небо затягнуте хмарами — до відлиги;

кричать снігурі — чекайте морозів.

День ангела святкують:

Костянтин, Доменіка, Альберт, Леопольд, Маркіян.

А також у цей день:

1833 рік — засновують Київський університет;

1921 рік — група Армії УНР, очолювана Михайлом Палієм-Сидорянським, під Семенівкою дає бій частинам більшовицьких військ, які її переслідували;

2015 рік — представляють проєкт Semantic Scholar, дослідницький і пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.