Каньє Вест проживає у квартирі без охорони та шеф-кухаря

Кім Кардаш'ян збентежена, що Каньє Вест тепер живе у квартирі без охорони, без нянь і без шеф-кухаря після того, як переїхав з маєтка в Калабасасі.

43-річна мільярдерка і власниця бренду SKIMS, Кім Кардаш'ян зробила це зізнання під час нового епізоду шоу "Сімейства Кардаш'ян", обговорюючи десятирічну їхню дочку Норт. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Кім вразила реакція дочки Норт, яка віддавала перевагу простішому способу життя разом з батьком. Вона заявила, що у Каньє немає ніяких нянь, охорони чи шеф-кухаря.

https://www.instagram.com/kimkardashian

Каньє Вест одружився зі своєю новою дружиною, 28-річною Б’янкою Цензорі, у грудні минулого року. Подружжя утримується від розголошення деталей свого союзу, проте їх стосунки стали об'єктом загального інтересу та обговорення в ЗМІ.

https://www.instagram.com/biancasensori

Раніше повідомлялося, що Вест і Цензорі жили у квартирі в районі Західного Голлівуду в Лос-Анджелесі, де вони платили 20 тисяч доларів на місяць в елітному будинку.

"Зручності будівлі враховують "басейн з підігрівом, кафе на даху, приватний кінотеатр, камердинер, бар і лаунж-зону, а також цілодобові послуги консьєржа", — повідомляв Page Six у травні.

Будівництво маєтка Каньє в Малібу вартістю 60 мільйонів доларів було припинено після того, як репер розпустив свою будівельну компанію, яка займалася проєктом, через його фінансові проблеми через його публічні антисемітські висловлювання.

Нещодавно також повідомлялося, що репер втратив частину свого капіталу через фінансові труднощі після публічних антисемітських висловлювань. Будівництво його розкішного маєтка в Малібу також припинено через ці фінансові проблеми.

Нагадаємо, що Джулія Фокс розповіла, через кого розійшлася з Каньє Вестом.