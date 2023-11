Селін Діон уперше за кілька років з'явилася на публіці

Виконавиця хіта "My Heart Will Go On" уникала публічних появ відтоді, як повідомила про боротьбу із синдромом ригідної людини.

Селін Діон з'явилася на публіці під час несподіваного виступу в Лас-Вегасі. До 55-річної співачки, виконавиці пісні "My Heart Will Go On", долучилися троє її синів: 22-річний Рене-Шарль і 13-річні близнюки Нельсон та Едді (яких вона виховувала разом зі своїм покійним чоловіком Рене Анжелілем). Виступ став її першим публічним виходом у світ за майже чотири роки. Про це повідомляє видання Hello!

Синдром ригідної людини (СРЛ) - це рідкісний неврологічний розлад, що спричиняє стійку ригідність м'язів і повторювані болісні м'язові спазми.

Незважаючи на постійні проблеми зі здоров'ям, Селін мала життєрадісний вигляд на відео, яке зняла і розповсюдила хокейна команда "Монреаль Канадієнс". Члени команди сфотографували виконавицю після гри проти "Вегас Голден Найтс" на "T-Mobile Arena" в Неваді в понеділок увечері.

Раніше Селін повідомляла про свій діагноз, який розбиває їй серце і поділилася, що постійні м'язові спазми впливають на кожен аспект її життя.

"М'язові спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді спричиняючи труднощі під час ходіння і не даючи мені змоги використовувати голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла", — розповідала Селін.

