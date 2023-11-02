Актриса "Бріджертонів" звинуватила Netflix

Актриса "Бріджертонів" Рубі Баркер перенесла два психічні розлади під час зйомок.

Актриса серіалу "Бріджертони" Рубі Баркер звинуватила Netflix і Shondaland у тому, що вони не підтримали її під час двох психологічних зривів, які з нею сталися під час зйомок успішного романтичного серіалу. Баркер була у складі постійного акторського касту серіалу протягом першого сезону і повернулася як запрошена актриса у другому сезоні. Про це повідомляє видання Variety.

Вона зіграла Марину, кузину Фезерінгтона, яку через скандальну вагітність зробили соціальним ізгоєм у Лондоні епохи Регентства.

Актриса "Бріджертони" звинуватила Netflix

Рубі розповіла, що її перший психічний зрив стався 2019 року після завершення зйомок у першому сезоні "Бріджертонів". Другий стався у 2022 році. Актриса каже, що не отримала "жодної підтримки" від Netflix.

"Жодна людина з Netflix, жодна людина з Shondaland, відтоді, як я двічі зривалася під час зйомок цього шоу, навіть не зв'язалася зі мною і не написала мені електронного листа, щоб запитати, чи все зі мною гаразд, чи не потрібна мені якась допомога або підтримка", — сказала Баркер.

Вона також розповіла, що ізоляція та складні обставини, в яких опинилася її героїня, негативно вплинули на її власний психічний стан.

"Для мене це було справді мученицьке місце, тому що моя героїня була дуже відчуженою, сама по собі в цих жахливих обставинах", — додала вона.

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